Valsts drošības dienests turpina izmeklēšanu pret Rosļikovu, neskatoties uz partijas "Stabilitātei!" apgalvojumiem
Partija "Stabilitātei!" apgalvo, ka Valsts drošības dienests (VDD) tās līderim Aleksejam Rosļikovam vairs neinkriminējot palīdzības sniegšanu Krievijai, savukārt dienests to neapstiprina.
VDD 9. jūnijā paziņoja, ka dienests sācis kriminālprocesu pret toreizējo Saeimas deputātu Rosļikovu aizdomās par palīdzības sniegšanu agresorvalstij Krievijai pret Latviju vērstā darbībā, kā arī par nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu. Kriminālprocess sākts, dienestam izvērtējot Rosļikova izteikumus 5. jūnija Saeimas sēdē, kā arī citas pēdējā laika aktivitātes.
Partijas "Stabilitātei!" preses paziņojumā apgalvots, ka 10. novembrī VDD Rosļikovu "pilnībā attaisnojis" kriminālprocesā par palīdzības sniegšanu Krievijai pret Latviju vērstā darbībā.
Partija apgalvojusi, ka VDD kratīšanas gan darba vietā Rīgas domē, gan partijas birojā, gan īpašumā, kā arī personīgajā automašīnā nesniedza apstiprinājumu, ka Rosļikovs ir sadarbojies ar Krieviju.
Tikmēr VDD apliecināja, ka dienests patlaban turpina izmeklēšanu 9. jūnijā sāktajā kriminālprocesā pret Rosļikovu. Patlaban Rosļikovam ir piemērots aizdomās turētā statuss par Krimināllikuma 78. panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, proti, darbību, kas vērsta uz naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešiem un krieviem un ko veikusi valsts amatpersona.
VDD sniegs papildu informāciju par izmeklēšanas gaitu atbilstoši kriminālprocesa virzībai, norādīja dienestā.
Patlaban dienests plašākus komentārus nesniedza, līdz ar to nav zināms, vai VVD vēl inkriminē Rosļikovam arī palīdzības sniegšanu agresorvalstij.
Jau ziņots, ka 5. jūnijā Rosļikovu parlamentāriešu vairākums izslēdza no parlamenta sēžu zāles. Viņš Saeimas tribīnē paaugstinātā balss tonī pauda, ka krievvalodīgie arī ir stāvējuši barikādēs kopā ar latviešiem. Viņš uzdeva retoriskus jautājumus, kas tiks izdomāts nākamajiem krievvalodīgajiem - "atsevišķi rezervāti, likums, ka krievvalodīgie nevar savu bērnu saukt noteiktā vārdā, jo tas ir krieviskots".
Rosļikovs arī norādīja, ka ar dažādiem likumiem un lēmumiem valsts esot "bombardējusi mūsu ģimenes", ar to domājot krievvalodīgās ģimenes.
Viņš uzsvēra, ka Latvijā liela daļa iedzīvotāju ir krievi, kas ik dienas mājās runā krieviski, bet arī piedalās valsts attīstībā, tādēļ bez viņiem valsts nevarēs attīstīties.
Uzrunas beigās krieviski izsaucās "Mēs esam vairāk! Krievu valoda - mūsu valoda!", kā arī parādīja rupju žestu ar rokām. Par to tika pieņemts lēmums viņu izslēgt uz šo sēdi un izraidīt no zāles.
Rosļikovs patlaban vairs nav parlamenta deputāts, jo ievēlēts Rīgas domē.