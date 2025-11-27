Klubs "Depo" akcijā savācis aptuveni pusi no vajadzīgā finansējuma darbības sākšanai jaunās telpās
Klubs "Depo" līdz trešdienai pūļa finansēšanas akcijā savācis aptuveni pusi jeb apmēram 12 000 eiro no 20 000 eiro, kas vajadzīgi darbības sākšanai jaunās telpās, liecina informācija "4fund.com".
Vēl trīs dienas kluba "Depo" cienītāji var ziedot, lai jaunajās telpās varētu veikt nelielu remontu, iegādāties jaunu gaismas un skaņas sistēmu. Pūļa finansēšanas kampaņa norisinās platformā "4fund.com".
Kā iepriekš norādīja kluba "Depo" saimnieks Guntis Vanags, jaunās telpas meklētas aptuveni trīs gadus. Jauno kluba adresi viņš gan pagaidām neizpauž, taču noprotams, ka arī tā būs Vecrīgā.
Leģendārais Vecrīgas klubs "Depo"
Klubs “Depo” pastāv kopš 2002. gada 15. marta un tiek uzskatīta par ilglaicīgāko koncertu vietu Latvijā. Tā ir vieta dažādiem ...
Vanags klāstīja, ka ēka Vaļņu ielā, kur klubs darbojās, bija nolaista un nevienam nebija vēlmes to savest kārtībā. Viņš atzina, ka ir priecīgs par iespēju turpināt kluba "Depo" darbību citviet. Lai gan telpas Vaļņu ielā bija iemīļotas, tajās kļuvis arvien grūtāk strādāt.
Runājot par kluba darbības turpināšanu, Vanags sacīja, ka līgums ar jauno telpu īpašnieku jau ir noslēgts. Ja viss noritēs atbilstoši iecerētajam, klubs durvis apmeklētājiem varētu vērt līdz gada beigām. Viņš atzīmēja, ka jaunajās telpās būs lielāka un labāka skatuve, kā arī ērtāka skatītāju zāle.
"Pieļaujam, ka jaunajās telpās varētu uzstāties nozīmīgāki pašmāju un ārzemju viesi. Iespējams, notiks arī elektroniskās mūzikas pasākumi," teica Vanags.
Tomēr vienlaikus "Depo" palikšot kā skatuve arī jaunajiem mūziķiem. Tāpat klubā uzstāsies maz zināmas, bet labas ārvalstu grupas.
Ieskats leģendārā naktskluba "Depo" pēdējā ballītē
Aizvadītajā nedēļā daudzus Vecrīgas naktsdzīves baudītājus satrieca vēsts, ka par slēgšanu pavēstīja leģendārais klubs “Depo”. Pēdējais koncerts jau notika 26. ...
Valdība atļāva VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārdot ēku Vaļņu ielā 32. VNĪ secinājusi, ka ēkai nepieciešams pilns atjaunošanas projekts, kura izmaksas varētu veidot četrus miljonus eiro. Oktobrī VNĪ rīkotajā izsolē ēka pārdota par 1 569 484 eiro. Ēku iegādājusies juridiska persona.