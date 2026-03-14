Kino
2026. gada 14. martā, 07:40
Ieslīgstot nostalģijā - 6 filmas par skolas un studiju laiku, kas liks aizdomāties par dzīvi un ieraudzīt savu potenciālu
Kuram gan laiku pa laikam nepatīk ieslīgt nostalģijā? Skatoties filmas, kurās kāds skolas vai studiju laikā pārdzīvo sirdsāpes, piedzīvo dramatiskus brīžus vai tiek galā ar pirmajām nopietnajām problēmām, tā vien uzpeld atmiņas, kad paši bijām jaunāki.
"Lady Bird: Laiks lidot"
Brīdinājums skatītājiem: emocionāla/verbāla vardarbība, pašnāvība.
2017. gada filmas "Lady Bird: Laiks lidot" ( Lady Bird) galvenā varone ir Kristīna Makfērsone, kura nolēmusi sevi saukt par Lady Bird. Viņa mācās katoļu skolā, un šis ir viņas pēdējais mācību gads. Ir laiks domāt par koledžu un par to, ko darīt ar savu dzīvi.
Kristīna nav tā labākā skolniece, un viņas ģimenei nav tik daudz naudas, lai meiteni sūtītu kādā no labākajām mācību iestādēm. Lady Bird nevēlas pavadīt dzīvi Sakramento pilsētiņā, jo uzskata, ka ir radīta kaut kam vairāk.
Filma ir par to, kā pusaudža gados ne viss notiek tā, kā tu to vēlies.