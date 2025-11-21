Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs godina Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņu
Šodien, 21. novembrī, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja Zolitūdes traģēdijas vietu, noliekot ziedus bojāgājušo piemiņai par godu.
Jau vēstīts, ka 2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.
Pirmās divas tiesu instances par vainīgu ir atzinušas tikai būves būvinženieri Ivaru Sergetu. Pirmās instances tiesa būvinženierim Sergetam bija piespriedusi sešu gadu cietumsodu, bet apelācijas instances tiesa viņam piesprieda par sešiem mēnešiem ilgāku brīvības atņemšanu. Tāpat tika nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju, kā arī noteikt aizliegumu piecus gadus strādāt savā profesijā. Augstākā tiesa (AT) atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par Sergeta notiesāšanu, jo AT ieskatā atsevišķi apstākļi no apsūdzības izslēgti bez pamatojuma.
Plānots, ka Rīgas apgabaltiesa 26. novembrī turpinās skatīt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu.
Rīgas domē informē, ka piemiņas vietas centrs atradīsies vietā, kur atradās lielveikala jumta nogruvums. Tas tiek veidots uz Klusuma pakalna, kurš veidots no ķiršu koku stādījumiem, un centrā būs izvietots sekls, apaļas formas ūdens spogulis, kurā atspoguļosies debesis. Ūdens spoguļa apdarē izmantots pulēts nerūsējošais tērauds, nodrošinot atstarojošo īpašību saglabāšanos arī ziemas laikā.
Atceres dārza telpā brīvi būs izkārtotas 54 dažāda izmēra pulēta nerūsējoša tērauda spoguļvirsmas sfēras. Visa dārza teritorija tiks veidota ar perimetrāliem apstādījumiem. Dārzu ieskaus piegulošais lineārais parks, kas organiski savienos piemiņas vietu ar apkārtējo pilsētvidi un veidos harmonisku pāreju starp klusumu un ikdienas ritmu.
Projekta sākotnējais finansējums bija gandrīz divi miljoni eiro un šā gada septembrī tika piešķirti papildus 11 131 eiro, kas ir saistīti ar būvdarbu apjomu izmaiņām, konkrēti papildus darbiem salizturīgās kārtas būvniecībai virs demontētās autostāvvietas. Finansējums ir piešķirts no Rīgas pašvaldības budžeta programmas "Investīciju programmas realizācija".
Darbus plānots pabeigt 2026. gada maijā.