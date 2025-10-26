Bauskā notiek protesti pret trīs suņu nošaušanu
Ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notiek protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas ...
Saeimas komisijā spriedīs par policijas atbildību saistībā ar suņu nošaušanu Bauskas novadā
Saeimas Pieprasījumu komisijā trešdien, 29. oktobrī, tiks skatīts partijas "Latvija pirmajā vietā" deputātu pieprasījums par Valsts policijas (VP) atbildību saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā, liecina komisijas sēdes darba kārtība.
Deputātu pieprasījumā Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) uzsvērts, ka notikums ir izraisījis plašu rezonansi un emocionālu satricinājumu, taču valsts institūciju reakcija esot bijusi novēlota, neskaidra un pretrunīga. Pieprasījumā tiek izcelta nepieciešamība pēc caurspīdīgas, profesionālas un operatīvas rīcības, kas šajā gadījumā neesot nodrošināta.
Politiķi prasa atbildēt uz dažādiem jautājumiem, tostarp par amatpersonu rīcību, kriminālprocesa sākšanas savlaicīgumu un pierādījumu fiksēšanu un citiem.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības - saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.