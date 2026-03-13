Šonedēļ glābēji steigušies palīgā vairākiem ledū ielūzušiem nepilngadīgajiem
Neskatoties uz pavasarīgajiem laikapstākļiem, cilvēki joprojām pārgalvīgi kāpj uz ūdenstilpju ledus. Šonedēļ vien glābēji steigušies palīgā vairākiem ledū ielūzušiem nepilngadīgajiem. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests speciālā pasākumā lieku reizi atgādināja par bīstamību atrasties uz ledus, vēsta 360TV Ziņas.
Gatavojoties demonstrējumam, glābēji ir izgriezuši sev āliņģi, un ir redzami ledus kluči, kuri ir ļoti biezi, kādi 25 centimetri. Taču ledus šķietamais drošums ir maldinošs. Pavasara saulē tas kļuvis porains un slāņains.
Ja tomēr gadās ielūzt ledū, vajag izstiept rokas, atbalstīties pret ledu ar muguru un tad mēģināt sevi izvilkt. Savukārt pirms kādu glābt, noteikti vajadzētu sākumā piezvanīt 112 un tikai tad izvērtēt savas iespējas palīdzēt cietušajam. Drošākais ir netuvoties ielūzušajam tuvāk par trim, četriem metriem, bet pamest viņam kādu priekšmetu un izvilkt.
“Ir saņemti vairāki izsaukumi, kur uz ledus atrodas nepilngadīgas personas. Līdz ar to mēs aicinām arī vecākus – ja iepriekš mēs kopā baudījām šos ziemas priekus droši, tad šobrīd atrasties uz ūdenstilpju ledus nav droši. Un tad mudiniet savas atrasties nedoties uz tām,” stāsta Agris Asups, VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 1. daļas komandieris.
Šogad izsaukumos, kas saistīti ar ledu, izcelti divi bojāgājušie, bet desmit izglābti, no kuriem vairāki bija nepilngadīgie.