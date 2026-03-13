Bez savainotā olimpiskā medaļnieka Krūzberga latvieši startēs pasaules čempionātā šorttrekā
Latvijas šorttrekisti Reinis Bērziņš, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone šodien Kanādā sāks pasaules čempionātu.
Piektdien kvalifikācijas sacensības visās distancēs sāksies no plkst. 15.30 pēc Latvijas laika, sestdien pirmie starti paredzēti plkst. 16, bet svētdien sacensības sāksies no plkst. 16.15. Meistarsacīkstes tiešraidē raidīs "YouTube" kanāls "Skating ISU".
Vīriešu konkurencē Bērziņš startēs 500, 1000 un 1500 metros, Laizānam starts paredzēts 1000 un 500 metros, bet Šternmanis sacentīsies tikai 1500 metru distancē. Sieviešu konkurencē Jansone startēs 500, 1000 un 1500 metru distancēs.
Pērn Bērziņš pasaules čempionātā 500 metros ieņēma 15. vietu, bet 1500 metru distancē ierindojās 32. pozīcijā. Viņš startēja arī Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, kurās 1000 metros bija 14. vietā un 500 metros noslēdza sacensības 24. vietā.
Meistarsacīkstēs nestartēs Latvijas šobrīd labākais šorttrekists Roberts Krūzbergs, kurš Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēles izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē, taču iedzīvojās ceļgala savainojumā.
Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks
2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.