Austrālija atsauc amatpersonas no Izraēlas un AAE
Drošības situācijas pasliktināšanās dēļ Austrālija devusi rīkojumu visām amatpersonām, kas nepilda svarīgākos uzdevumus, pamest Izraēlu un Apvienotos Arābu Emirātus (AAE), ceturtdien paziņojusi Austrālijas ārlietu ministre Penija Vonga.
Austrālija ieteikusi saviem pilsoņiem neceļot uz AAE un Izraēlu un tiem, kas atrodas Tuvajos Austrumos, pamest šo reģionu.
"Negaidiet, kamēr būs par vēlu. Iespējams, ka šī ir pēdējā iespēja uz kādu laiku," norādīja ministre.
Austrālijas valdība ziņo, ka Tuvajos Austrumos atrodas aptuveni 115 000 Austrālijas pilsoņu, no kuriem aptuveni 2600 jau atgriezušies mājās.
Izraēla un ASV 28. februārī sāka raķešu triecienus Irānai, kas veikusi atbildes triecienus Izraēlai un objektiem Persijas līča reģionā.
Ar jaunu intensitāti atsācies arī Libānas šiītu grupējuma "Hizbollah" un Izraēlas konflikts.
Amatpersonas paziņojušas, ka kopš konflikta sākuma Izraēlā nogalināti 14 cilvēki, bet Persijas līča valstīs - 24 cilvēki, tai skaitā 11 civiliedzīvotāji un septiņas ASV militārpersonas.
Irānas Veselības ministrija ziņojusi par vairāk nekā 1200 upuriem. Vēl simtiem cilvēku gājuši bojā Libānā.
Austrālija atbalstījusi ASV un Izraēlas triecienus, lai nepieļautu, ka Teherāna iegūst kodolieročus, un Kanbera šonedēļ paziņoja, ka nosūtīs uz Persijas līci militāro izlūkošanas lidmašīnu, lai aizsargātu civiliedzīvotājus.