PTAC vērtē papildu informāciju no "Ride" par vecuma verifikācijas rīkiem
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) vērtē papildu informāciju no koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" ("Ride") par ieviestajiem vecuma verifikācijas rīkiem, norādīja PTAC.
Centrā skaidroja, ka lēmumā par PTAC norādījumu pārtraukt "Ride" pirmsšķietami nedroša pakalpojuma piedāvāšanu teikts, ka pakalpojuma atsākšana ir iespējama, PTAC iesniedzot pierādījumus par vecuma verifikāciju, lai centrs varētu pārliecināties par to, kādā veidā tiek pārbaudīts datu un personas autentiskums, metodoloģija un citi.
Pirmdien, 20. oktobrī, rīta pusē PTAC saņēma oficiālu vēstuli no "Ride" par vecuma verifikācijas rīku ieviešanu, tomēr sniegtā informācija nebija pietiekama, lai pārliecinātos par vecuma verifikācijas veikšanu. Tādējādi patlaban PTAC vērtē papildu informāciju no komersanta. Vienlaikus PTAC pārliecinās, ka vecuma verifikācija notiek nevis formāli, bet efektīvi.
Centrā uzsvēra, ka patlaban ir pieņemts lēmums, kurā atzīts, ka pakalpojums bez verifikācijas ir nedrošs, tādēļ līdz ceturtdienai, 23. oktobrim, komersantam ir jāiesniedz pierādījumi, ka ir ieviesta vecuma verifikācija. Ja komersants divu dienu laikā neizpildīs lēmumu, PTAC būs jāsāk piespiedu izpildes darbības, piemērojot piespiedu naudu, kuras maksimālais apmērs var būt 10 000 eiro.
Tomēr PTAC pauž cerību, ka komersanta iesniegtā papildinformācija būs pietiekama, vecuma verifikācija darbosies un dati par vecumu būs pārbaudāmi.
PTAC pirmdien, 20. oktobrī, nolēma pārtraukt "Ride" piedāvāto pakalpojumu sniegšanu pēc negadījuma, kurā dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar nomātu pašgājēju velosipēdu.
Centrs, izvērtējot publiski pieejamo informāciju un veicot pakalpojuma pārbaudi, konstatēja, ka "Ride" mobilajā lietotnē nav ieviesti efektīvi vecuma verifikācijas mehānismi, kas liegtu nepilngadīgām personām piekļūt pakalpojumam. Lietotāji varēja ievadīt brīvi izvēlētus dzimšanas datus un apstiprināt pilngadību bez jebkādas pārbaudes, uzsver PTAC.
Vienlaikus PTAC pirmdien, 20. oktobrī, saņēma komersanta sniegto informāciju par risinājumiem un to izvērtēs, taču patlaban pakalpojumu "Ride" nedrīkst sniegt, līdz PTAC pārliecināsies, kā notiek lietotāju identitātes un vecuma pārbaude, kādas metodes tiek izmantotas, kā arī kur un kā tiek iegūti dati, lai gūtu pārliecību, ka persona ir pilngadīga.
"Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons aģentūrai LETA iepriekš uzsvēra, ka uzņēmums patlaban neredz iemeslu, kādēļ pakalpojumu nodrošināšana ir jāpārtrauc, jo uzņēmums ir ieviesis vecuma verifikācijas rīkus, un šie pasākumi esot saskaņoti ar PTAC. "Pēc šāda lēmuma turpināsim aizstāvēt uzņēmumu un to saskatām kā uzbrukumu uzņēmumam, kā arī uzņēmuma reputācijas graušanu, kam varētu būt juridiskas un finansiālas sekas," viņš piebilda.
Tāpat viņš norādīja, ka uzņēmums apsver iespēju vērsties tiesā, jo visi rekomendējošie ieteikumi ir ieviesti.
PTAC jau iepriekš oktobra sākumā norādīja, ka "Ride" piedāvātā pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama, un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai, bet uzņēmums šo norādījumu neizpildīja un turpina sniegt pakalpojumu.
Ziņots arī, ka "Ride" no pirmdienas, 20. oktobra, ir ieviesis klientu vecuma verifikācijas rīkus
Jākobsons informēja, ka turpmāk ikvienam lietotājam, kurš vēlēsies izmantot "Ride" pakalpojumu, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase, ID karte, autovadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.
Vienlaikus, lai pārliecinātos, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, digitālā identifikācijas sistēma veiks personu apliecinošajā dokumentā redzamās fotogrāfijas un lietotāja reāllaika fotogrāfijas sejas salīdzināšanu.
Tāpat ziņots, ka oktobra sākumā PTAC nolēma apturēt "Ride" sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012. gadā dzimušo meiteņu nāves, ar "Ride" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
PTAC ir sācis visu lietotņu, kuras piedāvā koplietošanas skrejriteņus un citus mikromobilitātes rīkus, izvērtēšanu.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Ride" reģistrēta 2019. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024. gadā "Ride" strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jēkobsons šogad Mārupes domes vēlēšanās kandidēja no "Jaunās vienotības" saraksta.