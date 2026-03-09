Traģiski mirusi kulta seriāla "Dalasa" aktrise un modele Annabella Skofīlda
62 gadu vecumā mūžībā devusies modele, producente un aktrise, kas astoņdesmitajos gados guva plašu atpazīstamību modes pasaulē, kā arī parādījās slavenajā ASV televīzijas drāmā “Dalasa”.
Velsā dzimusī aktrise un modele 28. februārī zaudēja cīņu ar vēzi, pirmo operāciju pārciešot 2023. gadā, bet pērn novembrī atsāka ķīmijterapiju pēc skarbās diagnozes, ka vēzis izplatījies smadzenēs.
Annabella Skofīlda jau no bērnības bija uz “tu” ar kino pasauli, jo viņas tēvs bija slavenais producents Džons Skofīlds (1933-2020), ar kura līdzdalību tapušas tādi zvaigžņu pārpilnie Holivudas kases hiti kā, piemēram, “Dēkas ar akmeni” (Romancing the Stone; galvenajās lomās Maikls Duglass, Ketlīna Tērnere, Denijs DeVito), “Džerijs Magvairs” (Jerry Maguire; galvenajās lomās Toms Krūzs, Kuba Gudings juniors, Renē Zelvegere) un “Cik labi vien var būt” (As Good as It Gets; galvenajās lomās Džeks Nikolsons un Helena Hanta).
16 gadu vecumā viņa pameta dzimto Velsu, lai Londonā veidotu modeles karjeru, un vēlāk strādāja ar pasaulslaveniem modes namiem, tostarp “Versace” un “Yves Saint Laurent”. Starptautisku atpazīstamību viņa ieguva 80. gadu beigās ar “Bugle Boy” džinsu reklāmu, kurā viņa, braucot cauri tuksnesim ar melnu “Ferrari” sporta automašīnu, apstājas pie kāda vīrieša un saka: “Atvainojiet, vai tie ir “Bugle Boy” džinsi, kas jums mugurā?”. Saņēmusi apstiprinošu atbildi, viņa aizbrauc.
Vēlāk Skofīlda pārcēlās uz Losandželosu un 1988. gadā tika izvēlēta lomai kulta seriālā “Dalasa”, kur 12. sērijās atveidoja modeli Lorelu Elisu, tēlojot kopā ar galveno ļaundabīgo tēlu, Larija Hegmena atveidoto Dž. R. Jūingu, kurš ar šantāžu cenšas viņu piespiest seksuālām attiecībām. Viņai bija arī vairākas kino lomas, bet karjeras turpinājumā viņa pievērsās producentes darbam.
2010. gadā Skofīlda izveidoja producentu kompāniju “Bella Bene Productions”, kur nodarbojās ar reklāmas, mūzikas un modes projektiem. Viņa izveidoja radošu sadarbību ar režisoru un grafisko mākslinieku Niku Īganu, kurš pazīstams ar sadarbību ar tādām mūzikas leģendām kā “The Ramones”, “The Clash”, “Duran Duran” un “Oasis”.
2013. gadā Skofīlda publicēja daļēji autobiogrāfisko romānu “The Cherry Alignment”, ko iedvesmoja pašas dzīve un karjera astoņdesmitajos gados. Grāmatā viņa iekļāva arī veltījumu savam draugam, 2005. gada filmas “Brāļi Grimmi” (The Brothers Grimm) zvaigznei Hītam Ledžeram, kura dzīve traģiski aprāvās 2008. gadā nieka 28 gadu vecumā. Šajā filmā Skofīlda bija darbojusies kā izpildproducenta palīdze.