Bijušais Starptautiskās Enerģētikas aģentūras naftas nodaļas vadītājs: "Mums draud izšķiroša un vēl nepieredzēta enerģētikas krīze"
Analītiķi pirmdien brīdina, ka naftas cenas pasaulē varētu turpināt palielināties, ņemot vērā krīzi Tuvajos Austrumos, kas rada bažas par ilgstošām naftas ieguves problēmām un transporta traucējumiem Hormuza jūras šaurumā.
Bijušais Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) naftas nodaļas vadītājs Nīls Atkinsons norāda, ka enerģijas tirgi vēl nekad nav pieredzējuši Hormuza jūras šauruma faktisku slēgšanu.
Ja vien kaut kas visai drīz nemainīsies, "mums draud izšķiroša un vēl nepieredzēta enerģētikas krīze," intervijā raidorganizācijai CNBC sacīja Atkinsons.
Analītiķi skaidro, ka Irāka un Kuveita jau sākušas apturēt naftas ieguvi, un līdzīgs scenārijs draud arī Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Saūda Arābijai, ja Hormuza jūras šaurums ilgu laiku būs slēgts.
"Visā pasaulē ir naftas rezerves, taču gadījumā, ja šis jūras šaurums ilgstoši būs slēgts, šīs naftas rezerves, ja tās tiks izmantotas, tiks izsmeltas, un mēs nonāksim situācijā, kad naftas ieguve faktiski tiks pārtraukta Irākā un, iespējams, arī Kuveitā. Varbūt pat arī Saūda Arābijā. Un tad mēs nonāksim krīzē, kādu mēs vēl nekad neesam pieredzējuši," izteicās Atkinsons.
Atbildot uz jautājumu, ko tas nozīmētu naftas cenām, viņš sacīja, ka "šādai situācijai nav precedenta. Kāpums var būt milzīgs".
Pa Hormuza jūras šaurumu tiek veikta piektā daļa pasaules jēlnaftas un sašķidrinātās gāzes pārvadājumu, taču kopš ASV un Irānas kara tankkuģu satiksme pa to ir gandrīz apstājusies.
Vienlaikus bankas "Societe Generale" analītiķi izteikušies, ka ilgstoša naftas ieguves apturēšana Tuvo Austrumu valstīs var radīt arī problēmas šīs ieguves atsākšanai.
Naftas cenas pirmdienas rītā turpināja strauji palielināties, taču šo kāpumu apturējis G7 valstu finanšu ministru paziņojums par ārkārtas sanāksmi pirmdien, kurā tiks pārrunāta iespēja kopīgi izmantot uzkrātās naftas rezerves.
ASV un Irānas kara izraisītais naftas cenu kāpums pirmdien turpinās, tām sasniedzot augstāko līmeni kopš 2022. gada, un strauji pieaugt turpina arī gāzes cena.
"Brent" markas jēlnaftas cena pieaugusi par 15% līdz 103,54 ASV dolāriem par barelu, un arī WTI markas jēlnaftas cena palielinājās par 15% līdz 107,35 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien uz brīdi pieaugusi par apmēram 30% līdz 69,5 eiro par megavatstundu. Tomēr cena nav pakāpusies tik augstu kā 2022. gadā, kad Krievija sāka atkārtotu uzbrukumu Ukrainai.