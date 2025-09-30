Latvijā konstatēts šogad pirmais putnu gripas gadījums
Latvijā konstatēts šogad pirmais augsti patogēnās putnu gripas H5N1 saslimšanas gadījums savvaļas putnu populācijā. Slimība konstatēta mirušam gulbim, kas atrasts dīķī Jaungulbenē, portālu Jauns.lv informē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, to izdalījumiem un fekālijām. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
Ņemot vērā gājputnu migrāciju un līdz ar to pieaugošos putnu gripas riskus, PVD atgādina, ka biodrošības prasības ir obligātas visiem mājputnu turētājiem. Lai pasargātu mājputnus no inficēšanās, tie jātur, jābaro un jādzirdina tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar nosegtu ūdensnecaurlaidīgu jumtu un norobežotiem sāniem, novēršot savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Mājputnus var izlaist tādās ganībās vai pastaigu laukumos, kuru sāni ir norobežoti, lai novērstu savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi.
Tāpat jāraugās, lai putnu novietnei nepiekļūst nepiederošas personas; tiktu lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem; barojot un dzirdinot mājputnus, netiktu izmantots virszemes ūdenstilpēs iegūts ūdens; barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni.
Mājputnus arī aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot mākslīgi izveidotās ūdenstilpnes, kurās ir nodrošināta to norobežošana, kas nepieļauj savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un šīs ūdenstilpnes izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD.
Iedzīvotāji ir aicināti ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi. Ziņojot, lūdzam precīzi aprakstīt putna līķa atrašanās vietu vai nosaukt koordinātes.
2025. gadā uz augsti patogēno putnu gripu laboratoriski izmeklēti 54 mirušu savvaļas putnu paraugi. Līdz šim visi izmeklējumi bija negatīvi. Atgādinām, ka šī gada maija beigās augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums tika konstatēts mājputnu novietnē Ogres novada Birzgales pagastā.