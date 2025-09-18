VNĪ atkārtoti izsolē piedāvā iegādāties Vaļņu ielas ēku, kurā atrodas klubs "Depo"
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) atkārtotā izsolē ar 1,379 miljonu eiro sākumcenu piedāvā iegādāties Vaļņu ielas ēku, kurā atrodas klubs "Depo", liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Iepriekšējā izsolē, kas noslēdzās 1.septembrī un kurā ēkas Vaļņu ielā 32 sākumcena bija 1 532 760 eiro, netika veikts neviens solījums.
Atkārtotās izsoles sākumcena ir 1 379 484 eiro, bet izsoles solis - 10 000 eiro.
Īpašumu veido zemesgabals 607 kvadrātmetru platībā un uz tā esošā piecu stāvu ēka 1954,3 kvadrātmetru platībā.
Izsole sāksies 20. septembrī, bet noslēgsies 20. oktobrī plkst.13.
Ēka būvēta 1881. gadā kā daudzdzīvokļu īres nams ar veikaliem, un tās arhitekts ir Jānis Frīdrihs Baumanis. Ēka atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekts.
Rīgas dome patlaban īsteno Vaļņu ielas pārbūvi, kas noslēgsies 2029. gadā. Vaļņu ielas, Teātra laukuma un saistīto ielu infrastruktūra tiks uzlabota un attīstīta, veidojot gājējiem prioritāru ielu telpu vecpilsētā. Projektā paredzēts atjaunot ielu segumu, vēsturisko bruģi kombinējot ar mūsdienu risinājumiem, lai nodrošinātu vides pieejamību. Tāpat paredzēts daļēji pārbūvēt inženiertīklus, norāda VNĪ.
Valdība šogad 29. aprīlī atļāva VNĪ pārdot ēku Vaļņu ielā 32.
Atbilstoši VNĪ būvinženiera veiktajam ēkas vizuālās apsekošanas atzinumam ēkas nolietojums ir 36%. Ēkas galvenajām būvkonstrukcijām, tas ir, ēkas pamatiem, sienām, pārsegumiem un jumta nesošajām konstrukcijām, nav konstatēti būtiski bojājumi, taču ēkas iekšējie inženiertīkli kopumā ir nolietojušies un tiek pārsniegts normatīvais lietošanas laiks.
VNĪ secinājusi, ka ēkai nepieciešams pilns atjaunošanas projekts, kura izmaksas varētu veidot četrus miljonus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Kopš 2023. gada rudens ēkai netika pieslēgta apkure, no sistēmas tika nolaists ūdens. Līdz ar to ēkas tehniskai stāvoklis ir pasliktinājies, dažās telpās ir sabojāti radiatori, grīdas segums un griestu apmetums. 2024. gada oktobrī AS "Rīgas siltums" fiziski atslēdza ēku no sistēmas - ir noplombēts siltummezgla ievads.
Ēkas telpas iznomātas SIA "Jello" (klubs "Depo") un SIA "Arodbiedrību klubs Vecrīga". Nomas līgumi ir spēkā līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai un nodošanai jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā līdz 2025 .gada 14. novembrim.
Ņemot vērā, ka nomas līgumi nav ierakstīti zemesgrāmatā, pēc nekustamā īpašuma pārdošanas nomas līgumi pircējam nebūs saistoši. Telpu nomas līgumi tiks turpināti līdz tajos noteiktajam termiņam un ne ilgāk kā līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai.
Attiecīgais valsts nekustamais īpašums Vaļņu ielā nav nepieciešams publiskā sektora iestādēm.
Atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešami valsts pārvaldei, bet īpašumi, kuri publiskajām iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek pārdoti publiskā izsolē vai tiek izskatīta īpašumu nodošana citiem valdītājiem. Atsavināšana dod iespēju īpašumiem iegūt jaunu pielietojumu un valstij līdzekļus nozīmīgu projektu īstenošanai.
VNĪ izveidota 1996. gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Finanšu ministrija.