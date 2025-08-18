Sāksies valsts mēroga civilās aizsardzības mācības
No šodienas līdz 22. augustam visā Latvijas teritorijā notiks valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības "Radex 2025", kuru laikā tiks izspēlēti pieci apdraudējumu scenāriji, kas saistīti ar ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvu vielu un naftas produktu noplūdes likvidēšanu, kā arī sprādziena seku novēršanu, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Mācību mērķis ir pārbaudīt institūciju gatavību un savstarpējo sadarbību ārkārtas situācijās, pilnveidot katastrofu pārvaldīšanas pasākumus, kā arī praktiski pārbaudīt rīcības algoritmus liela mēroga apdraudējuma gadījumos.
Mācības organizē VUGD sadarbībā ar iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, operatīvajiem dienestiem, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem.
Pirmdien mācību scenārijs paredz, ka Valmieras tuvumā it kā avarējis transportlīdzeklis, kurā pārvadāts bīstams bioloģiskais paraugs. Negadījuma rezultātā vide un cilvēki būtu pakļauti Sibīrijas mēra baktērijai. Cietušie ir jāhospitalizē, notikuma vietā nepieciešama atsārņošana un aktīva starpinstitūciju sadarbība. Tiks iesaistīts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), Valsts policija (VP), Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Valmieras novada pašvaldība un citas institūcijas.
19. augusta scenārijs tiks izspēlēts Rīgā, Vidzemes un Latgales reģionā. Tas paredz, ka saskaņā ar starptautisku brīdinājumu saņemta informācija par Ļeņingradas atomelektrostacijas avāriju. Mācību gaitā tiks simulēta starpinstitūciju informācijas aprite, starojuma mērījumu veikšana vidē Latgales un Vidzemes reģionā, sadarbības pārbaude starp Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru (VVD RDC), VUGD, Valsts robežsardzi, NMPD, VP, Veselības inspekciju (VI), Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas un Balvu pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām.
20.augusta scenārijs paredz, ka kravas vilcienam šķērsojot Jelgavas dzelzceļa tiltu, it kā notikusi cisternvagonu avārija un ķīmisko vielu noplūde Lielupē, kas apdraud vielas iedarbībai pakļauto iedzīvotāju veselību un vidi. Avārijas seku likvidēšanai notiks cilvēku evakuācija no Lielupes pludmalēm, pie Jelgavas pilsētas slimnīcas notiks dekonteminācijas pasākumi, bet Lielupē tiks izvietotas bonas. Seku likvidēšanas darbos tiks iesaistīta pašvaldības civilās aizsardzības komisija, Jelgavas pilsētas slimnīca, VUGD, VP, NBS, VVD, Veselības inspekcija (VI) un citas institūcijas.
No plkst.10 līdz 15 Lielupē un Driksā no dzelzceļa līdz autotransporta tiltam tiks slēgta ūdenstransporta satiksme, kā arī iedzīvotājiem nebūs iespējams novietot savus transportlīdzekļus stāvvietā Pilssalas ielā 1, Jelgavā. Vielas imitācijai upē iespējams tiks izmantots liels popkorna daudzums, kas, konsultējoties ar vides aizsardzības speciālistiem, tika atzīts par dabai nekaitīgāko iespējamo noplūdes imitācijas risinājumu.
22.augusta scenārijs paredz, ka netālu no Mangaļsalas mola it kā noticis tankkuģa negadījums, kura rezultātā jēlnafta tiek izskalota pludmalē vairāk nekā divu kilometru garumā. Piesārņojums skar cilvēkus, mājdzīvniekus un piekrastes ekosistēmu. Tiek iesaistīti brīvprātīgie naftas produktu savākšanā, pārbaudīta sadarbība starp VUGD, VVD, VP, Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policiju, Rīgas valstspilsētas pašvaldību un Pasaules Dabas fonds.
Papildus plānota atsevišķa mācību epizode, kurā simulēts sprādziens ar plašu ietekmi. Tās mērķis ir pārbaudīt institūciju rīcības algoritmus un operatīvo reaģēšanu incidenta gadījumā. Detalizēta informācija par mācību vietu netiek publiskota drošības apsvērumu dēļ.
Operatīvie dienesti uz praktisko mācību norises vietām dosies kā uz reālu izsaukumu, tāpēc VUGD aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret operatīvā transporta pastiprinātu pārvietošanos un iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem kādā no mācību epizožu norises vietām. VUGD norāda, ka iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, jo mācībās netiks apdraudēta cilvēku veselība vai dzīvība, kā arī radīts piesārņojums apkārtējai videi.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji mācību norisi klātienē varēs vērot šodien plkst.10 Valmierā, 20. augustā no plkst.11.30 Jelgavā, bet 22.augustā plkst.11 Rīgā, Mangaļsalā.