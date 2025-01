"Kur es braukšu? Palikšu tepat nomirt..." Kas X stundā notiks ar pansionātu iemītniekiem, invalīdiem un vientuļiem senioriem?

Nav gluži tā, ka par vecajiem un slimajiem cilvēkiem netiek domāts, jo patlaban jau top plāni, kā ārkārtas situācijā viņus evakuēt no apdraudētajiem rajoniem. Taču pagaidām viss ir tikai plānošanas stadijā, un, lai tiktu izstrādāta efektīva evakuācijas shēma, būs nepieciešams laiks un līdzekļi. Lai saprastu, cik sarežģīta ir šī problēma, palūkosimies, kā to gatavojas risināt divas apdzīvotas vietas – milzīgā Rīga un netālu no austrumu robežas esošā Rēzekne.