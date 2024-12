Pārtikas rezerves X stundai. Kā rīkoties un kam noteikti jābūt līdzi?

Tādēļ civilās aizsardzības speciālisti diezgan vienprātīgi iestājas par to, lai rezervju gatavošanā uzsvars tiktu likts uz ātri un vienkārši sagatavojamām maltītēm. Praktiskākais risinājums būtu pārņemt armijas pieredzi, kur tiek izmantotas jau sagatavotas pārtikas devas – MRE (Meal Ready to Eat – ēšanai gatava maltīte, no ASV armijas pārņemts saīsinātais nosaukums) komplekti.