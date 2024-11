Unikāli Latvijas produkti, kuriem jābūt uz 18. novembra svētku galda

Savukārt, lai nogaršotu īpašos nēģus, no Kurzemes jūrmalas jādodas uz Vidzemes jūrmalu, kur apaļmutniekus zvejo Carnikavā un Salacgrīvā. Par Carnikavas nēģi dēvē nēģi, kas tiek zvejots Gaujā Carnikavas pusē no 1. augusta līdz 1. februārim. Savukārt Salacgrīvas nēģus zvejo ar murdiem, kurus no tačiem izliek Svētupē un Salacā Salacgrīvas pagasta un pilsētas teritorijā (mūsdienās tikai Salacgrīvā nēģu zvejā joprojām izmanto taci un murdus – unikālu zvejas paņēmienu ar gadsimtiem senu vēsturi). Pēc tam no tiem gatavo īpašu delikatesi – ceptos nēģus želejā. Nēģus nevarēsim atrast jebkurā pārtikas lielveikalā, bet šur tur tie ir, bet visdrošāk tos būtu meklēt Rīgas Centrāltirgus Zivju paviljonā.