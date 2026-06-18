"Komandai jāgūst vārti, ne tev!" Portugāles treneris aizstāv Krištianu Ronaldu, futbola leģendas viņu kritizē
Ar vilšanās pilnu neizšķirtu 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru iesāka Portugāle, kuras uzbrukuma smailē spēlēja Krištianu Ronaldu. Tieši viņa sniegums pēc spēles kļuva par aprunātāko.
Portugāle spēlē pret Kongo demokrātisko republiku ātri izvirzījās vadībā, taču vairs izcelties nespēja. Turklāt pretinieks pirmā puslaika beigās rezultātu izlīdzināja - 1:1.
Visu spēli laukumā pavadīja 41 gadus vecais Krištianu Ronaldu, kurš tādējādi aizvadījis spēli sestajā finālturnīrā karjerā. Otrajā puslaikā viņš neizmantoja divas labas izdevības gūt vārtus, un, ieskaitot Eiropas čempionātu, nozīmīgos izlašu turnīros Ronaldu nav izcēlies jau desmit spēlēs pēc kārtas. Tajās viņam 33 sitieni, no kuriem 11 trāpīja vārtu taisnstūrī.
0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
33 shots
11 on target
0 goals
Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM
Pēc spēles iespējamajai Ronaldu nomainīšanai nepiekrita Portugāles galvenais treneris Roberto Martiness. "Nav nekāda pamatojuma nomainīt pasaulē labāko vārtu guvēju no spēles, kurā tev vajag gūt vārtus," pēcspēles konferencē teica Martiness. "Pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem mēs netikām līdz noslēguma fāzei tik labi, cik gribētu, lai arī tādā veidā ar piespēlēm apgādātu tādus kustīgus uzbrucējus kā Ronaldu. Tā kā mums ir kur progresēt."
17 backward passes from 21 attempted 👀— ESPN UK (@ESPNUK) June 17, 2026
Cristiano Ronaldo struggled to make an impact 🆚 DR Congo pic.twitter.com/nYSehi20WD
Martiness pauda, ka pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem viņa padotie apstājušies. "Šī bija pirmā spēle Pasaules kausā. Pēc pirmajiem vārtiem emocijas mums nospēlēja par sliktu. Mēs pārstājām riskēt, lūkoties pēc brīvajām zonām un tikt soda laukumā. Tas bija vairāk emociju dēļ, ne taktikas vai meistarības. Tā notiek, jo tas ir Pasaules kauss. Izvērtēsim šo spēli un progresēsim."
Really good analysis from Henry. This is the Ronaldo issue right now.— Marc Geschwind (@MarcGeschwind) June 17, 2026
He's playing as a 9, but he's never been a 9 and he's not acting as a 9. Not giving Portugal those traits and it hurt them today. pic.twitter.com/yjSaOK2J5J
Krištianu Ronaldu kritizējuši futbola leģendas. Viens no viņiem eksperta lomā strādājošais Tjerī Anrī, kurš uzskata, ka portugālis pārāk daudz pats vēlas gūt vārtus. Tā, piemēram, otrajā puslaikā vienā no epizodēm viņš ar savu sasteigto sitiena kustību iztraucējis vēl labāku iespēju komandas biedram.
"Visiem, kuri skatās mājās. Tas, kas ir futbolā svarīgi - komandai jāgūst vārti, ne tev! Ja Ronaldu būtu veicis skrējienu tālāk soda laukumā, viņš liktu aizsargam domāt, ko darīt. Bet tā kā viņš ļoti vēlas gūt vārtus, Krištianu dodas Bruno Fernandeša ceļā un izdara sitienu. Ja viņš to nedarītu un atstātu brīvu zonu Fernandešam, aizsargam būtu jādomā. Šajā gadījumā tā aizsardzībai bija viegla situācija."
"Martiness baidās nomainīt Ronaldu. Viņš nav šīs komandas īstais treneris," skarbs pret Portugāles vadītāju bija bijušais Premjerlīgas futbolists, tagad BBC radio komentētājs, Kriss Satons.
Jau šodien, 18. jūnijā, nedēļu pēc Pasaules kausa sākuma, tas turpināsies ar grupas otro spēļu kārtu. Portugālei nākamais mačs paredzēts otrdien, 23. jūnijā, kad 20:00 pēc Latvijas laika jāspēkojas pret debitanti Uzbekistānu.