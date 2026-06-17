Kongo DR atņem punktus Portugālei; Ronaldu sasniedz vēsturisku rekordu
Kongo Demokrātiskās republikas vīriešu futbola izlase trešdien Hjūstonā Pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Portugāles valstsvienību.
Portugāļu zvaigzne Krištianu Ronaldu kļuva par otro futbolistu, kurš piedalījies sešu finālturnīru spēlēs, pievienojoties argentīnietim Lionelam Mesi, kurš par rekordistu kļuva otrdien.
Portugālei vārtus guva Žuāu Nevešs, bet Kongo DR izlasē - Joanē Visa.
Jau spēles sestajā minūtē pēc Pedru Netu centrējuma Nevešs bija pārāks "otrajā stāvā" un ar galvu sita bumbu vārtos, panākdams 1:0 Portugāles izlases labā. Pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc stūra sitiena izspēles Arturs Masuaku piespēlēja bumbu soda laukumā, no kurienes ar galvu nekļūdīgs bija Joanē - 1:1.
Otrajā puslaikā portugāļi bija pavirši savā soda laukumā, kas ļāva Sedrikam Bakambū izdarīt pāris bīstamus sitienus, pēc viena no tiem bumbai atsitoties pret vārtu stabu.
K grupā plkst. 5 no rīta Mehiko debitante Uzbekistāna mērosies spēkiem ar Kolumbiju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.