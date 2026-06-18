Aizkraukles pusē grāvī atrasts avarējis motocikls un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm
Trešdien Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl pieci cilvēki, informēja Valsts policija.
Vakar ap plkst. 19 Valsts policija saņēma informāciju, ka Aizkraukles novada Mazzalves pagastā grāvī atrasts, visticamāk, avarējis motocikls un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek skaidroti negadījuma iemesli.
Vakar divi cilvēki cieta avārijās Kurzemē, bet pa vienam - Rīgas reģionā, Zemgalē un Latgalē. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens - velosipēdists, bet vēl viens - elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā un Kurzemē. Četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 177 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 20 autovadītāji, Vidzemē - 57, Zemgalē - 44, Kurzemē - 35, bet Latgalē - 21 transporta līdzekļa vadītājs. Seši vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 516 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.