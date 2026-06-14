Samoilova/Graudiņa trīs setu finālā triumfē Majoru “Futures” turnīrā
Latvijas duets Anastasija Samoilova/Tīna Graudiņa svētdien Majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Futures" turnīrā.
Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Samoilova un Graudiņa ar 2-1 (19:21, 21:18, 15:9) pārspēja dānietes Klaru Vindelefu un Astridu Mellmelli (3.).
Izšķirošo setu Latvijas pāris sāka ar 5:0, pārsvaru noturot līdz seta beigām.
Trešo vietu izcīnīja ceturtdaļfinālā Latvijas duetu Līva Ēbere/Deniela Konstantinova (7.) uzvarējušais Igaunijas pāris Eva Kuivonena/Līsa Jirgensone (6.), kas ar 2-0 (22:20, 21:16) uzvarēja spānietes Martu Markesu de Akunju un Adrianu Ferro (4.).
Cīņā par bronzas medaļām turnīra otrais duets - ukraiņi Ivans Dacjuks/Oleksijs Bubļiks - ar 2-0 (21:18, 21:16) pārspēja serbus Marko Makariču un Džordži Klasnicu (9.).
Sacensības abos turnīros kopā sāka 24 valstu pārstāvji, tai skaitā arī viesi no Skandināvijas valstīm, Brazīlijas, Spānijas, Vācijas, Polijas, Austrālijas, Urugvajas, ASV un Kanādas.
Latvijas labākais vīriešu duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots šoreiz sacensībās nepiedalījās.
Kvalifikācijas turnīrā 16 komandas gan vīriešiem, gan sievietēm cīnījās par astoņām vietām pamatturnīrā, bet pamatturnīrā sieviešu un vīriešu sacensībās sāka pa 24 komandām.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.