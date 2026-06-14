Točs/Auziņš cīņā par Jūrmalas “Futures” titulu pārspēj Rinkeviču/Bedrīti
Edgars Točs/Gustavs Auziņš svētdien Majoros izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Futures" turnīra titulu, finālā uzvarot Artūru Rinkeviču/Ardi Danielu Bedrīti.
Ar trešo numuru izsētie Točs/Auziņš trīs setu cīņā ar 2-1 (21:15, 18:21, 15:12) pārspēja turnīrā ar pirmo numuru izliktos tautiešus Rinkeviču/Bedrīti.
Pirms tam pusfinālos Točs/Auziņš ar 2-0 (21:16, 21:12) uzvarēja Marko Makariču un Džordži Klasnicu (9.), kamēr Rinkevičs/Bedrītis ar 2-0 (21:17, 26:24) uzveica turnīra otro duetu - ukraiņus Ivanu Dacjuku un Oleksiju Bubļiku.
Pusfinālos zaudējušo duetu cīņā par bronzu ar 2-0 (21:18, 21:16) pārāki bija ukraiņi.
Turnīrs noslēgsies ar sieviešu finālu, kurā par titulu cīnīsies Anastasija Samoilova/Tīna Graudiņa.
Sacensības abos turnīros kopā sāka 24 valstu pārstāvji, tai skaitā arī viesi no Skandināvijas valstīm, Brazīlijas, Spānijas, Vācijas, Polijas, Austrālijas, Urugvajas, ASV un Kanādas.
Latvijas labākais vīriešu duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots šoreiz sacensībās nepiedalās.
Kvalifikācijas turnīrā 16 komandas gan vīriešiem, gan sievietēm cīnījās par astoņām vietām pamatturnīrā, bet pamatturnīrā sieviešu un vīriešu sacensībās sāka pa 24 komandām.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.