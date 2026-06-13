Pēdējā laikā Baltijas valstu teritorijā mēdz ielidot droni, kurus Ukraina raida uz mērķiem Krievijā, taču Lietuvai papildu risku rada arī no Baltkrievijas lidojošie baloni.
Pasaulē
Šodien 17:59
Lietuvā atkal satraukums par iespējamo dronu, taču cēlonis izrādās cits
Lietuvas Viļņas apriņķī šorīt uz neilgu laiku tika izsludināta gaisa trauksme saistībā ar aizdomām par tuvojošos dronu, bet vēlāk trauksme tika atcelta, jo izrādījās, ka aizdomīgais objekts bija meteoroloģiskais balons.
Pamanot aizdomīgo objektu, tika izsludināta dzeltenā trauksme, kas paredz, ka iedzīvotājiem nav jāuzturas patvertnē vai citā drošā vietā, taču jābūt gataviem uz tādu doties un jāzina, kur tāda tuvumā atrodas. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Drīz pēc tam noskaidrojās, ka aizdomīgais objekts nav drons, bet meteoroloģiskais balons, kas ielidojis Lietuvas gaisa telpā no Baltkrievijas, un trauksme tika atcelta.
NATO iznīcinātāji pēdējā laikā jau divreiz notriekuši dronus virs Baltijas valstīm - pirmo reizi virs Igaunijas, otro reizi - virs Latvijas.