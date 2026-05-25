Norvēģi pārliecinoši sakauj čehus un tiek ceturtdaļfinālā
Norvēģijas vīriešu hokeja izlase pirmdien izcīnīja uzvaru pasaules čempionāta mačā, nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Norvēģija Fribūrā ar rezultātu 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) uzveica Čehiju, kas ceturtdaļfināla ceļazīmi bija izcīnījusi jau iepriekš.
Mača trešajā minūtē čehu hokejists savā aizsardzības zonā neveikli piespēlēja ripu pretinieku hokejistam Hovaram Salstenam, kurš to raidīja vārtos. Četras minūtes vēlāk Mihaels Brannsegs-Nīgārds pretuzbrukumā panāca 2:0 norvēģu labā, bet pirmā perioda otrajā pusē Jaroslavs Hmelaržs meistarīgi apspēlēja vairākus pretiniekus un vienus vārtus atguva.
Tuvojoties trešās trešdaļas vidum, Martins Ronnils no vārtu priekšas atjaunoja norvēģiem drošāku pārsvaru. Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Brannsegs-Nīgārds ar metienu no distances panāca 4:1.
B grupā pēc sešām spēlēm Kanādai ir 17 punkti, bet Norvēģijai un Čehijai - pa 13, šīm izlasēm nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Tālāk ar 11 un deviņiem punktiem ir Slovākija un Zviedrija, piecus punktus guvusi Dānija, trīs - Slovēnija, bet vienu - Itālija.
Tikmēr A grupā ASV ar 7:3 (2:0, 3:1, 1:2) pārspēja Ungāriju, kas būs Latvijas pretiniece otrdienas mačā.
Amerikāņiem pa diviem vārtiem guva Metjū Tkačaks, Džastins Folks un Raiens Lenards, bet vienreiz pretiniekus pārspēja Makss Plānts. Tkačakam bija arī divas rezultatīvas piespēles, bet Folks un Lenards asistēja vienā vārtu guvumā. Piecas rezultatīvas piespēles iekrāja Tomass Novaks.
Ungāriem divus vārtus guva Čanāds Erdēji un vienu precīzu metienu pievienoja Gābors Torņai. Pa divām rezultatīvām piespēlēm bija Ištvānam Terbočam un Balāžam Šebēkam.
A grupā pēc sešām spēlēm Šveicei un Somijai ir pa 18 punktiem, Austrijai un Latvijai - pa deviņiem, ASV guvusi astoņus punktus, Vācija - septiņus, Ungārija - trīs, bet Lielbritānija ir bez punktiem un atstās augstāko divīziju.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.