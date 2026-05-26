Norvēģi papildlaikā pieveic dāņus un iekārtojas Latvijas pretinieku vietā
Norvēģijas vīriešu hokeja izlase otrdien Šveicē pasaules čempionāta spēlē uzvarēja Dāniju.
B grupas spēlē Norvēģija pagarinājumā uzvarēja ar 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0). Rezultātu 12. minūtē atklāja Tīnuss Koblars, kurš no vārtu priekšas raidīja vārtos vārtsarga Nikolaja Henriksena atvairīto ripu - 1:0 Norvēģijas labā. 28. minūtē pretuzbrukumā ripu no vārtu priekšas cīņā ar aizsargu iestūma Dānijas izlases spēlētājs Joahims Blihfelds, panākot 1:1. 31. minūtē vairākumā norvēģus vadībā ar metienu pustukšos vārtos no vārtu priekšas izvirzīja komandas kapteinis Andrēass Martinsens - 2:1. Pēc spēlētām 34 minūtēm rezultāts tapa 3:1, tukšā vārtu stūrī ripu raidot Tīnusam Koblaram un gūstot savus otros vārtus mačā. 36. minūtē vairākumā 2:3 panāca Blihfelds, gūstot savus otros vārtus spēlē, bet divas sekundes pirms pamatlaika beigām, nomainot vārtsargu ar sesto laukuma spēlētāju, neizšķirtu no vārtu priekšas panāca Patriks Rasels - 3:3. Pagarinājumā norvēģiem bija vajadzīgas vien 13 sekundes, lai svinētu uzvaru. No dāņu zonas vidus ripu vārtu labajā augšējā stūrī raidīja Mīkaels Brandsegs-Nīgords.
B grupā Kanādai sešās spēlēs ir 17 punkti, septiņos mačos Norvēģija ir guvusi 15 punktus, bet Čehijai sešās cīņās ir 13 punkti, šīm izlasēm nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Slovākijai un Zviedrijai sešās spēlēs ir attiecīgi 11 un deviņi punkti, bet septiņās cīņās pa sešiem punktiem ir guvušas Dānija un Slovēnija, bet vienu punktu - Itālija, kam augstākā divīzija ir jāatstāj.
B grupā Fribūrā šodien plkst. 17.20 notiks Zviedrijas un Slovākijas cīņa par vietu ceturtdaļfinālā, bet plkst. 21.20 - Čehijas un Kanādas tikšanās. Pasaules čempionātu tiešraidē pārraida Latvijas Televīzijas 7. kanāls (LTV7) un Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietne "Lsm.lv".
Vienlaicīgi ar Norvēģijas un Dānijas spēli "Swiss Life" arēnā Cīrihē Latvijas izlase ar 8:1 pieveica Ungāriju un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā.
A grupā Šveicei un Somijai sešās spēlēs ir pa 18 punktiem, Latvijai septiņos mačos ir 12 un Vācijai - desmit punkti, bet sešās cīņās Austrija un ASV ir guvušas attiecīgi deviņus un astoņus punktus. Ungārija septiņās cīņās sakrāja trīs punktus, bet Lielbritānija palika bez izcīnītiem punktiem un atstās augstāko divīziju.
Vēl šodien A grupā plkst. 17.20 tiksies ASV un Austrija, bet plkst. 21.20 - Somija un Šveice.
Pāšlaik Norvēģija ir B grupas otrajā vietā, kam būtu jāspēkojas ar A grupas trešo komandu, kas pagaidām ir Latviju. Šo kārtību var izjaukt vienīgi austriešu uzvara pamatlaikā pret ASV un/vai Čehijas uzvara pamatlaikā pret Kanādu.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna. Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.