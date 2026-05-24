Latvija sakauj Lielbritāniju
Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta sestajā mačā ar 6:0 uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Kristaps Zīle atklāj pārliecinošās uzvaras atslēgu
Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristaps Zīle pavēstījis, kas tieši ļāva svinēt pārliecinošu uzvaru pasaules čempionāta mačā ar Lielbritāniju.
Latvijas izlase darīja pareizās lietas, pēc uzvaras pavēstīja aizsargs Kristaps Zīle. Kā jau jauns.lv vēstīja, Latvijas izlase svētdien pasaules čempionāta sestajā mačā ar rezultātu 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
"Spēlējām savu spēli, neko neizdomājām, novērtējām pretinieku un darījām pareizās lietas - līdām uz vārtiem, pelnījām vairākumus un pārņēmām iniciatīvu. Džekiem sanāca labas izspēles - tās veidojas tad, kad dara pareizās lietas, nevis cenšas darīt kaut ko individuāli," stāstīja Zīle.
Latvijas izlases vārtus otro dienu pēc kārtas sargāja Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja visus 19 metienus, izcīnot otro "sauso" uzvaru šajā čempionātā. Latvieši pa pretinieku vārtiem meta 38 reizes.
"Man šķiet, ka trešajā periodā viņi tikpat kā ripai nepieskārās. Pēc otrā perioda norunājām, ka ejam un spēlējam savu hokeju, arī gatavojoties nākamajai spēlei," teica Zīle.
"Kristers mūs ir vilcis citās spēlēs. Jā, šodien tik daudz darba nebija, bet savus metienus viņš atvairīja. Arī aizsardzībā savu darbu izdarījām. Uz nullītes palikt vienmēr forši, it sevišķi man kā aizsargam," pauda Zīle.
Grupu turnīru Latvija noslēgs otrdien ar maču pret Ungāriju.
A grupā Šveicei ir 18 punkti sešās spēlēs, Somija guvusi 15 punktus piecos mačos, bet Austrijai un Latvijai ir pa deviņiem punktiem attiecīgi piecās un sešās cīņās. Tālāk ar septiņiem punktiem sešās spēlēs ir Vācija, piecus punktus piecos mačos guvusi ASV, trīs punkti piecos dueļos ir Ungārijai, bet Lielbritānija sešās cīņās ir bez punktiem.