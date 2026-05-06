ASV medijs par vērienīgu atalgojumu izsludina skatītāja vakanci Pasaules kausam futbolā
Amerikāņu medijs "Fox Sports" nācis klajā ar radošu piedāvājumu sporta faniem. Uz Pasaules kausu futbolā, kas šajā vasarā gaidāms tieši Ziemeļamerikā, tas meklē visu spēļu skatītāju par vērā ņemamu atalgojumu.
"Fox Sports" kopā ar darba vakanču portālu "Indeed" izsludinājis "Pasaules kausa fana" vakanci. Tās ietvaros izvēlētajai personai Ņujorkā, ikoniskajā Taimskvēra laukuma izbūvētajā birojā būs jāskatās visas 104 2026. gada Pasaules kausa futbolā spēles. Jāatgādina, ka finālturnīrs no šī gada 11. jūnija līdz 19. jūlijam norisināsies ASV, Kanādā un Meksikā.
Tam, kuru izvēlēsies, sagaida ne tikai vairāk nekā mēneša garš futbola maratons, bet arī pievilcīgs atalgojums 50 tūkstošu dolāru apmērā jeb 42 619 eiro. Izvēlētajam cilvēkam būs arī jāveido saturs sociālajiem tīkliem. "Šī gada Pasaules kauss futbolā būs vēsturisks turnīrs, kas pieprasa vēsturisku iesaisti," teikts "Fox Sports" paziņojumā. "Cilvēks, kuru izvēlēsimies, iegūs darbu, ko atcerēsies uz visu mūžu. Viņš varēs izcelt katru stāstu, katru valsti un katru aizraujošo mirkli, kas raksturos šo skaisto spēli."
Interesējošiem kandidātiem gan jābūt ar profilu vakanču portālā "Indeed", kā arī jāuzņem īss video, pierādot savas radošās spējas veidot saturu. "Fox Sports" paziņos vakances ieguvēju šī gada 6. jūnijā beisbola spēles starp Bostonas "Red Sox" un Ņujorkas "Yankees" laikā.
2026. gada Pasaules kauss kļūs par pirmo, kurā piedalās 48 valstu izlases. Līdz šim gan turnīrs ticis dažādu apsvērumu dēļ kritizēts - galvenokārt dārgo biļešu cenu. Tiek ziņots, ka biļešu tirdzniecība nenotiek tik labos tempos kā cerēts, kas var likt samazināt to cenas pirms spēļu sākuma. Tāpat arī ASV pilsētās esošajās viesnīcās piepildījums pagaidām nav pārsniedzis prognozes. Ir gan fani, kuri, lai atrastos visu mēnesi Ziemeļamerikā, pārdevuši savu nekustamo īpašumu. Tāpat bijušas neskaidrības par Irānas dalību saistībā ar ASV un Irānas konfliktu.
Šī gada Pasaules kausu futbolā kā čempione sāks Argentīna, kas 2022. gada finālā pārspēja Franciju. Bukmeikeri par galvenajām favorītēm uzskata Franciju, Spāniju un Angliju (koeficienti 6,00 un 7,50), pēc kā seko esošā čempione Argentīna.