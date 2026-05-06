Drošība kā lidostā un dronu aizliegums: Vīnē gatavojas īpaši saspringtai “Eirovīzijai”
Vīnē sākusies aktīva gatavošanās “Eirovīzijas” dziesmu konkursam, kas nākamnedēļ pulcēs tūkstošiem skatītāju un dalībnieku. Tomēr līdzās muzikālajam notikumam Austrijas galvaspilsēta gatavojas arī pastiprinātiem drošības pasākumiem, jo policija brīdina par iespējamiem protestiem un traucēšanas mēģinājumiem.
Vīnes policija paziņoja, ka sagaida protestus pret Izraēlas dalību “Eirovīzijas” dziesmu konkursā, tostarp “blokādes un traucēšanas mēģinājumus”. Likumsargi konkursu Austrijas galvaspilsētā raksturo kā vienu no lielākajiem drošības pasākumiem, ar kādu viņiem nācies saskarties.
Popmūzikas un spilgtu skatuves priekšnesumu svētki sāksies 12. maijā, taču šogad konkurss notiek īpaši saspringtos apstākļos. Piecas nacionālās raidorganizācijas, tostarp Spānijas ietekmīgā RTVE un Īrijas RTE, konkursu boikotē pēc tam, kad tām neizdevās panākt Izraēlas izslēgšanu no konkursa.
Nākamajai nedēļai līdz šim reģistrētas vairākas demonstrācijas — galvenokārt pret Izraēlas dalību, taču arī tās atbalstam. Tiek lēsts, ka tajās varētu piedalīties līdz 3000 cilvēku.
“Mēs sagaidām, ka patiešām būs blokādes un traucējošas akcijas, īpaši fināla dienā — gan atļautu, gan neatļautu pulcēšanos veidā,” preses konferencē sacīja augsta ranga policijas amatpersona Ksenija Zaunere, kura pārraudzīs drošības operāciju.
Izraēlu konkursā pārstāvēs 27 gadus vecais Noams Betans — Izraēlā dzimis dziedātājs, kura vecāki ir imigranti no Francijas un kurš nāk no valsts centrālajā daļā esošās Raananas pilsētas. Betans izpildīs dziesmu “Michelle” ivritā, franču un angļu valodā.
Arī iepriekšējo gadu Izraēlas priekšnesumi — Edenas Golanas uzstāšanās 2024. gadā un Juvalas Rafaelas priekšnesums 2025. gadā — saskārās ar protestiem, taču abi dziedātāji konkursā ieņēma augstas vietas. Golanas dziesma “Hurricane” skatītāju balsojumā ierindojās otrajā vietā un kopvērtējumā piektajā, savukārt Rafaela dziesma “New Day Will Rise” pērn pārliecinoši uzvarēja skatītāju balsojumā un kopvērtējumā ieņēma otro vietu.
Novembrī konkursa rīkotāji paziņoja par vairākām jaunām izmaiņām balsošanas sistēmā, kas, šķiet, bija vērstas uz to, lai mazinātu dalībvalstu bažas pēc Izraēlas uzvaras skatītāju balsojumā. Lai gan paziņojumā Izraēla vārdā netika minēta, izmaiņas atbilda vairākiem iebildumiem, kas bija izteikti saistībā ar Izraēlu.
Iepriekš Eiropas Raidorganizāciju apvienības vairākums nobalsoja par to, ka Izraēlai jāļauj palikt konkursā, un pēc šī lēmuma vairākas valstis paziņoja par izstāšanos.
Policija informēja, ka 1,5 kilometru rādiusā ap vairākām vietām, tostarp konkursa norises vietu, būs aizliegti droni. Savukārt ASV Federālais izmeklēšanas birojs nākamnedēļ Ņujorkā izveidos darba grupu, ar kuru Austrijas iestādes varēs sazināties visu diennakti, lai risinātu kiberdraudu jautājumus.
Lai gan vispārējais “terorisma trauksmes līmenis” Austrijā jau vairāk nekā divus gadus ir otrajā augstākajā pakāpē, konkrētu draudu konkursam nav, apliecināja Vīnes policijas viceprezidents Dīters Čefans.
Pasākuma apmeklētājiem jārēķinās ar drošības pārbaudēm, kas līdzinās starptautiskās lidostās veiktajām pārbaudēm. Iekšā drīkstēs ienest tikai mazas somas, norādīja policija. Lidostai līdzīga drošības kontrole tiks ieviesta arī lielajā fanu zonā pie pilsētas rātsnama.