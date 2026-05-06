Pirms un pēc: kā viesistabu pārvērst par telpu, kur var gan svinēt, gan izguldīt mazbērnus
Dzīvojamā istaba apvieno vairākas funkcijas – svētkos tā kļūst par viesistabu un ēdamistabu, bet ikdienā ir mājas sirds, kur norisinās ģimenes dzīve un kopā būšana. Plānojot šādas telpas iekārtojumu, svarīgi pārdomāt tās ikdienas lietojumu. Padomos dalās interjera dizainere Rēzija Kalēja.
Mājokļa saimnieki ir ļoti aktīvi, radoši un apņēmības pilni īstenot savas ieceres, lai līdzšinējo viesistabu pārvērstu par vietu, kur satiekas visa ģimene, kopā tiek svinēti svētki un baudīti arī ikdienas mirkļi. Telpā svarīgi bija paredzēt vietu lielam dīvānam, lai mazbērni varētu ērti palikt pa nakti, kā arī plašam galdam, pie kura svētkos pulcēties kopā ar mīļajiem, bet ikdienā – nesteidzīgi baudīt atpūtas brīžus.
Biežākie izaicinājumi
Iekārtojot dzīvojamo telpu, reizēm pietrūkst skaidras koncepcijas, tāpēc mēbeles ne vienmēr tiek izvēlētas atbilstošā mērogā vai izvietotas pārdomāti, kā arī apgaismojumam netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Telpa tiek piepildīta ar mēbelēm vai dekoriem, liekot uzsvaru uz vizuālo iespaidu, nevis ikdienas funkcionalitāti, kā arī tiek kombinēti dažādi interjera stili, kas savstarpēji neveido vienotu kopainu. Nereti visa uzmanība tiek veltīta vienam elementam, piemēram, televizoram, aizmirstot, ka viesistaba primāri ir telpa cilvēkiem un savstarpējai mijiedarbībai.
“Telpā tika ieviests pārdomāts zonējums, kas ļauj vienlaikus funkcionēt gan atpūtas zonai, gan ēdamzonai. Efektīvi tika izmantota siena plauktu risinājumam, integrējot plauktu sistēmu, kas vizuāli un funkcionāli savieno abas zonas. Gaišās sienas un tām pieskaņotās mēbeles padara telpu vizuāli plašāku un gaišāku, savukārt akcenti piešķir raksturu un vienotību kopējam interjeram. Pēc pārvērtībām telpa kļuvusi vēl aicinošāka un ērtāka ikdienas lietošanai,” stāsta IKEA interjera dizainere Rēzija Kalēja.
Kvalitatīvas mēbeles, kas kalpo ilgtermiņā
Interjera dizainere iesaka izvēlēties mazāk mēbeļu, taču atbilstošā izmērā, lai saglabātu plašuma sajūtu un nepārblīvētu telpu. Vairāki gaismas avoti – ne tikai griestu lampa – rada patīkamu atmosfēru un ļauj telpu ērti izmantot dažādos diennakts laikos.
Ilgtermiņā visvērtīgāk ir ieguldīt mēbelēs un risinājumos, kas tiek intensīvi izmantoti un veido telpas pamatu – dīvānā, ēdamgaldā, krēslos, uzglabāšanas sistēmās un apgaismojumā. “Mēbeļu izvēlē būtiska ir kvalitāte un funkcionalitāte – izturīgi materiāli, stabilas konstrukcijas un pielāgojami risinājumi. Kvalitatīvs pamats ļauj interjeram kalpot ilgāk un saglabāt estētiku arī aktīvas lietošanas laikā. Šajā viesistabā būtisks uzlabojums ir izvelkamais ēdamgalds, kas ļauj ērti pulcēties svētkos ar ģimeni un draugiem, kā arī izvelkamais dīvāns, kas nodrošina papildu gulēšanas iespējas viesiem,” saka R. Kalēja.
Radošuma izpausme detaļās
Iekārtojot jebkuru istabu, ieteicams domāt ilgtermiņā – veidot neitrālu pamatu mēbelēm un apdarei, bet radošumu izpaust detaļās. Tas ļauj interjeram attīstīties līdz ar dzīves pārmaiņām un saglabāt aktualitāti ilgāk. Tāpēc budžetam draudzīgāki risinājumi būs tādi, kurus ir viegli nomainīt, apkopt, pielāgot vai kas pilda galvenokārt dekoratīvu funkciju – tekstilizstrādājumi, noskaņas gaismekļi, paklāji, aizkari un dekori. Šīs detaļas ļaus atsvaidzināt jebkura interjera noskaņu, pielāgot to sezonai vai stilam bez lieliem ieguldījumiem un neveicot būtiskas pārmaiņas visā telpā.
Interjera dizainere iesaka apsvērt papildu komforta un kvalitātes slāni – piemēram, regulējamu apgaismojumu, kas ļauj pielāgot gaismas intensitāti dažādām situācijām, kā arī kvalitatīvas uzglabāšanas sistēmas ar slēgtām zonām vizuālam mieram un kārtībai. “Telpas noskaņu būtiski papildina arī tekstilizstrādājumi – aizkari no grīdas līdz griestiem, paklājs atpūtas zonas iezīmēšanai, kvalitatīvi spilveni un pleds. Dabīgi materiāli, augi un individuāli akcenti padara telpu mājīgāku un piešķir interjeram pabeigtības sajūtu. Telpa kļūs ne tikai funkcionāla, bet arī emocionāli komfortabla – tajā gribēsies atgriezties un uzturēties ilgāk,” stāsta R. Kalēja.