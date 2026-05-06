Arī 9. maijā Daugavpilī būs norobežota "Mūžīgā uguns"
Valsts policija ziņo, ka "Mūžīgā uguns" Dubrovina parkā Daugavpilī 9. maijā joprojām būs norobežota saistībā ar negadījumu februārī.
Padomju armijas memoriāls ar "mūžīgo uguni" Dubrovina parkā Daugavpilī ir vieta, kur tradicionāli 9. maijā saistībā ar Krievijas "uzvaras dienas" svinībām tiek nolikti ziedi, bet pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā notika arī plašāki pasākumi. Ziedus parasti novieto gan ap "mūžīgo uguni", gan pie citiem memoriāla objektiem.
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību 9. maijā, VP strādās pastiprinātā režīmā, iesaistot plašus likumsargu spēkus, kā arī īstenojot ciešu sadarbību ar Valsts drošības dienestu (VDD) un citiem sadarbības partneriem, tostarp Daugavpils pašvaldības policiju.
Policijā skaidro, ka individuāla ziedu nolikšana apbedījumu vietās nav aizliegta. Savukārt ziedu nolikšana vietās, kur demontēti padomju pieminekļi, tiks uzskatīta kā šo objektu un militāras agresijas slavināšana, šādas darbības netiks pieļautas. VP uzsver, ka tās mērķis un uzdevums ir nepieļaut sabiedriskās kārtības apdraudējumu un jebkādu agresijas slavināšanu.
Daugavpilī, Dubrovina parka apkaimē, no 8. maija pulksten 17 līdz 10. maija plkst. 9 būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Ņemot vērā, ka VP turpinās resoriskā pārbaude saistībā ar uzliesmojumu Dubrovina parkā februārī, drošības apsvērumu dēļ notikuma vieta būs norobežota. Vienlaikus iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja piekļūt apbedījuma vietas tuvumā. Apmeklējot Dubrovina parku, VP aicina sekot policijas darbinieku norādījumiem.
Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija par 9. maijā plānotām provokācijām - demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus - aicināti sniegt šo informāciju Valsts drošības dienestam. Savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji ir aicināti par tām informēt VP. Daugavpils pašvaldībā aģentūrai apliecināja, ka publiski pasākumi vai mītiņi pilsētā 9. maijā nav pieteikti.
Jau ziņots, ka tā sauktās "mūžīgās uguns" apkopes laikā februārī Dubrovina parkā Daugavpilī notika sprādziens un cieta cilvēks. Daugavpils pašvaldības policija vēstīja, ka, iespējams, gāzes noplūdes rezultātā notika eksplozija.