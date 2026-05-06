Šodien 10:54
Konkurences padome sodījusi trīs uzņēmējus, kas ekskluzīvām precēm uzturēja vienādu cenu līmeni
Konkurences padome (KP) piemērojusi vairāk nekā 500 tūkstošu eiro lielu sodu trim uzņēmumiem, kas ilgstoši uzturēja vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvu preču izplatīšanas tirgū.
Padome konstatējusi aizliegtu vertikālu vienošanos trim tirgus dalībniekiem, ilgstoši uzturot vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvas preces izplatīšanas tirgū. Plašāk par konstatēto pārkāpumu KP informēs preses konferencē ceturtdien, 7. maijā, plkst. 10. Preses konferencē piedalīsies KP priekšsēdētāja Ieva Šmite un KP Aizliegtu vienošanos departamenta galvenā eksperte Nora Vilisone.