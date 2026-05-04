Reiz vecāki aizliedza Teilorei Sviftai iet uz randiņu ar nepiemērotu vīrieti. Tas iedvesmoja sarakstīt dziesmu, kas kļuva par hitu
"Ir jādisciplinē savi bērni, jo viņi var vēlāk sarakstīt dziesmas, kas kļūst par hitiem," pajokoja Teilore Svifta, atceroties reizi, kad vecāki tīnes gados nav viņu laiduši uz randiņu ar nepiemērotu vīrieti.
Amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta atklājusi, ka hitu "Love Story", kas 2008. gadā kļuva par topu līderi, radījusi dumpinieciskajā pusaudzes vecumā kā protestu pret saviem vecākiem.
Teilore Svifta ar vecākiem
Intervijā izdevumam "The New York Times Magazine" dziedātāja pastāstīja, kā 17 gadu vecumā uzrakstījusi šo dziesmu pēc tam, kad viņas vecāki Skots un Andrea Svifti nav atļāvuši satikties ar gados vecāku puisi.
“…Man bija 17 gadi, sēdēju savā guļamistabā, nikna uz vecākiem, jo viņi neļāva man iet uz randiņu,” sacīja Svifta. “Ar puisi, kas bija man pārāk vecs, tāpēc nedrīkstēju vispār ar viņu satikties. Tāpēc ir jādisciplinē savi bērni, jo viņi var sarakstīt dziesmas, kas kļūst par hitiem Nr. 1,” pajokoja dziedātāja.
Šis atzīšanās piešķir jaunu jēgu vienam no Sviftas visilgāk atskaņotajiem singliem, kas kļuva par viņas agrīno karjeru raksturojošo dziesmu.
Tagad 36 gadus vecā Svifta ir saderinājusies ar Kanzassitijas “Chiefs” spēlētāju Trevisu Kelsiju, kurš ir tikai divus mēnešus vecāks par viņu. Iepriekš Teilorei bijusi romantiski saistīta ar virkni sabiedrībā labi pazīstamiem vīriešiem, kuru skaitā ir Džeiks Džilenhāls, Džons Meijers, Toms Hidlstons, Teilors Lautners, Harijs Stailss, Kelvins Hariss, Džo Džonass un Džo Alvins.
Izdevums “The Times” iekļāvis Sviftu "30 izcilāko šobrīd dzīvojošo amerikāņu dziesmu autoru" skaitā - līdzās tādām ikonām kā Dollija Pārtone, Stīvijs Vonders, Pols Saimons, Bobs Dilans, Brūss Springstīns un Meraija Kerija.