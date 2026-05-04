Maskavā bezpilota lidaparāts ietriecies augstceltnē tikai sešus kilometrus no Kremļa
Foto: Ekrānšāviņš
Dronu uzbrukumā Maskavai cietis daudzstāvu nams, kas atrodas tikai sešu kilometru attālumā no Kremļa.
Pasaulē

Maskavā bezpilota lidaparāts ietriecies augstceltnē tikai sešus kilometrus no Kremļa

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Aizvadītajā naktī Krievijas galvaspilsēta Maskava piedzīvojusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu, vienam no droniem ietriecoties daudzstāvu ēkā Mosfiļmovskajas ielā, kas atrodas aptuveni sešu kilometru attālumā no Kremļa, vēsta ārvalstu mediji.

Maskavā bezpilota lidaparāts ietriecies augstceltn...

Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins ir apstiprinājis uzbrukuma faktu. Saskaņā ar amatpersonas sniegto informāciju incidentā cietušo nav.

Kā liecina informācija sociālo tīklu uzraudzības kanālos, bezpilota lidaparāti lidojuma laikā virs pilsētas manevrējuši ārkārtīgi zemā augstumā.

Zīmīgi, ka šis uzbrukums Krievijas galvaspilsētai noticis vien piecas dienas pirms 9. maijā Sarkanajā laukumā plānotās ikgadējās militārās parādes.

Tēmas

KrievijaUkrainaMaskava9.maijs

Citi šobrīd lasa