Dronu uzbrukumā Maskavai cietis daudzstāvu nams, kas atrodas tikai sešu kilometru attālumā no Kremļa.
Šodien 08:40
Maskavā bezpilota lidaparāts ietriecies augstceltnē tikai sešus kilometrus no Kremļa
Aizvadītajā naktī Krievijas galvaspilsēta Maskava piedzīvojusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu, vienam no droniem ietriecoties daudzstāvu ēkā Mosfiļmovskajas ielā, kas atrodas aptuveni sešu kilometru attālumā no Kremļa, vēsta ārvalstu mediji.
Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins ir apstiprinājis uzbrukuma faktu. Saskaņā ar amatpersonas sniegto informāciju incidentā cietušo nav.
⚡️ BREAKING: Attack on Moscow — explosions reported six kilometers from the Kremlin— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026
Kā liecina informācija sociālo tīklu uzraudzības kanālos, bezpilota lidaparāti lidojuma laikā virs pilsētas manevrējuši ārkārtīgi zemā augstumā.
Zīmīgi, ka šis uzbrukums Krievijas galvaspilsētai noticis vien piecas dienas pirms 9. maijā Sarkanajā laukumā plānotās ikgadējās militārās parādes.