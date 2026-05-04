Pārvietoties ar auto Rīgā kļūs arvien dārgāk - gatavo būtiskas izmaiņas stāvvietu noteikumos
Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas.
Rīgas domes koalīcija pašlaik apspriež sagatavoto izmaiņu plānu un ievieš tajā korekcijas, līdz ar to auto novietošanas nosacījumi var mainīties.
Kopumā "Rīgas satiksme" Rīgā apsaimnieko 6850 autostāvvietas, kas atrodas atšķirīgās maksas zonās - A, B, C, D, R un V.
Visvairāk stāvvietu ir B un C zonā. A zona aptver pašu pilsētas centru, B un C zonas atrodas tālāk no centra. R zona ir Vecrīgā, bet V zona - Vecāķos.
Pašlaik tiek piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20% līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatota ar stāvvietu aizpildījumu. Vidēji tas ir 80%, bet centrā un pīķa stundās tas sasniedz pat 96%. Līdz ar to automašīnas spiestas ilgstoši riņķot pa apkārtējām ielām, meklējot brīvu vietu.
Turklāt autostāvvietu maksa bijusi nemainīga kopš 2015. gada.
Izmaiņu plāns paredz paplašināt A zonu, kas sniedzas no Vecrīgas robežas līdz Lāčplēša ielai. To varētu paplašināt līdz Bruņinieku ielai, kā arī izveidot A zonu pilsētas klusajā centrā. Līdzīgi arī tiktu paplašināta B un C stāvvietu zona.
Tāpat tiek apsvērta iespēja mainīt maksas stāvvietu darba laiku, piemēram, nosakot, ka maksa tiek iekasēta arī par auto novietošanu naktīs, nevis kā līdz šim - no plkst. 8 līdz 20 darbdienās vai no plkst. 9 līdz 17 sestdienās.
Izmaiņas skars arī elektroauto, kuriem pašlaik piemērojamie atvieglojumi varētu tikt samazināti.
Kā teica aptaujātie Rīgas domes koalīcijas frakciju pārstāvji, izmaiņas tiks ieviestas, taču pašlaik notiek diskusijas par to, kādas tās būs un kad tās tiks ieviestas.
Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) skaidroja, ka atbalstīs tās izmaiņas, kas risina noteiktas problēmas. Viņš atzina, ka pilsētas centrā stāvvietas ir pilnas un autovadītājiem bieži ilgstoši ir jāmeklē vieta, kur apstāties.
Pasaules prakse liecinot, ka stāvvietu cenām esot jābūt tādām, lai visu laiku ir brīvi aptuveni 20% stāvvietu. Ņemot vērā, ka Rīgas centrā autostāvvietu aizpildījums ir lielāks, maksas paaugstināšana varētu būt viens no risinājumiem.
Par stāvvietu A zonas paplašināšanu frakcijā "Jaunā vienotība" vēl neesot diskutēts, līdz ar to Ķirsis atturējās minēt, cik ļoti tā varētu tikt paplašināta.
Attiecībā uz elektromobiļu privilēģiju ierobežošanu Ķirsis norādīja, ka autostāvvietas ielu malās, pirmkārt, ir paredzētas īslaicīgai auto novietošanai. Savukārt pašlaik, kad elektroauto "Rīgas satiksmes" stāvvietās var novietot bez maksas, tās tur tiek atstātas dienām ilgi, un to vislabāk varot redzēt ziemā, kad tās stāv nekustinātas un ir pamatīgi apsnigušas.
Taču viņš noteikti atbalstīšot labākus nosacījumus elektroauto lietotājiem, piemēram, bez maksas novietot auto stāvvietā stundu vai divas, bet pēc tam iekasēt maksu.
Tāpat viņš rosina apsvērt iespēju noteikt atšķirīgus nosacījumus auto novietošanai Rīgas iedzīvotājiem un tiem, kas Rīgā nedzīvot, kā arī piedāvāt atvieglojumus ģimenēm ar bērniem.
Ķirša ieskatā ar lēmumu par izmaiņām autostāvvietu lietošanā nevajadzētu kavēties.
Arī vicemērs Māris Sprindžuks (AS) norādīja, ka pašreizējā situācija, kad pilsētas centrā nav iespējams atrast vietu, kur novietot auto, nav pareiza, un šī problēma ir jārisina.
Viņš uzskata, ka jānosaka noteikts laiks, kurā automašīnu varētu novietot bez maksas, un maksu sāktu iekasēt, kad šis laiks ir pārsniegts.
Tas ļautu cilvēkiem saņemt pakalpojumus, nogādāt mājās nopirktās preces un īslaicīgi apstāties ielas malā citu vajadzību dēļ.
Tāpat viņa ieskatā svarīgi, lai par stāvvietām iekasētā nauda tiktu izmantota sabiedriskā transporta sistēmas attīstībai, piemēram, izveidojot vai labiekārtojot pārsēšanās punktus. Tad cilvēki sapratīšot, ka nauda paredzēta labai lietai, un tā padarīs satiksmi ērtāku.
Nepieciešami arī citi risinājumi, piemēram, izveidojot stāvvietas, kur iedzīvotāji bez maksas vai par salīdzinoši nelielu maksu var novietot auto, norādīja Sprindžuks. Samazinot stāvvietu skaitu, piemēram, veidojot veloceliņus, stāvvietas jāierīko citviet.
Sprindžuka ieskatā tas, ka uz Rīgas centru iedzīvotāji brauc ar automašīnām, varētu nozīmēt, ka nav pietiekami labs sabiedriskais transports.
Tādēļ šis jautājums, viņaprāt, jārisina kompleksi, izveidojot vienkāršu un viegli saprotamu sistēmu, kas palīdzēs mainīt iedzīvotāju paradumus.
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja vietnieks Ansis Pūpols (NA) norādīja, ka maksas paaugstināšanu par stāvvietām atbalstīs tad, ja tā nāks komplektā ar kādu pretimnākšanu - atļaut rīdziniekiem novietot automašīnu jebkurā stāvvietā pie publiskām vietām, piemēram, kafejnīcām, veikaliem, medicīnas iestādēm, bez maksas uz noteiktu laiku.
Tāpat Nacionālā apvienība nevarēšot piekrist dramatiskam izmaksu palielinājumam, piemēram, ja kādās ielās tiek paplašināta zona, kurā ir jāmaksā vairāk nekā iepriekšējā, turklāt arī kopumā maksa par auto stāvēšanu tiek paaugstināta. Šāds dubults maksas palielinājums nebūtu pieļaujams, teica Pūpols.
Pūpols norādīja, ka elektroautomašīnām noteiktie atvieglojumi varētu darboties citviet pilsētā, bet ne Vecrīgā.
Vecrīga kopumā no automašīnām esot jāatbrīvo, vai tās būtu ar iekšdedzes dzinējiem vai elektromotoriem.
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello (P) uzsvēra, ka maksas paaugstināšana par auto novietošanu ielas malā nenotiks šogad. Viņasprāt, tam jānotiek gadu pēc tam, kad šāds lēmums tiks pieņemts.
Piemēram, ja dome šādu lēmumu pieņemtu šogad jūnijā, tad maksa varētu celties no nākamā gada jūnija.
Komitejas vadītāja norādīja, ka autostāvvietu zonu robežu maiņas visbūtiskāk skars tos iedzīvotājus, kuri dzīvo attiecīgajās ielās. Ja cilvēks novieto automašīnu pie mājas B zonā, bet pēc izmaiņām tur būs C zona, tad viņam pieaugs maksa par auto novietošanu, iegādājoties iedzīvotāja atļauju.
Savukārt autovadītājiem, kuri tikai īslaicīgi novieto automašīnu noteiktā stāvēšanas zonā, vienmēr saglabājas izvēle - maksāt vairāk un piebraukt tuvāk galamērķim, vai maksāt mazāk, bet auto novietot tālāk no galamērķa un atlikušo ceļu veikt kājām, vai izmantot sabiedrisko transportu.
Kotello atzina, ka pašlaik visi koalīcijas partneri ir vienisprātis, ka Vecrīgu no auto ir jāatbrīvo, un tas skar arī elektroauto. Taču tad ir jāmeklē risinājumi, ko darīt ar automašīnām, kas tiks novietotas tuvākajā A zonā, jo tā pašlaik centrā jau ir aizpildīta tuvu 100%.
Komitejas vadītāja norādīja, ka pašlaik ir saņemtas vairākas idejas, kas ir jāizdiskutē, lai šo plānu pieņemtu. Viņa uzskata, ka ar tā pieņemšanu nevajadzētu kavēties un ir jāvirzās uz priekšu.