Zemgus Girgensons un "Lightning" ar zaudējumu sāk Stenlija kausa izcīņu
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons svētdien ar Tampabejas "Lightning" komandu piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmajā spēlē.
"Lightning" savā laukumā ar rezultātu 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Monreālas "Canadiens" komandai, kurai trīs vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos, guva Jurajs Slafkovskis.
Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijā līdz četrām uzvarām ar 1-0 vadībā ir "Canadiens".
Girgensons uz ledus bija 12 minūtes un 42 sekundes, izpildīja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, bloķēja vienu metienu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Džoša Andersona precīzais metiens 14. minūtē ļāva viesiem atrasties vadībā pēc pirmā perioda. Otrās trešdaļas 13. minūtē Derens Redišs realizēja vairākumu un pēc 29 sekundēm Brendons Hagels panāca jau 2:1 "Lightning" labā, taču 24 sekundes pirms došanās pārtraukumā Slafkovskis bija precīzs vairākumā un izlīdzināja rezultātu.
Slovāku hokejists izmantoja arī nākamo vairākumu trešā perioda sestajā minūtē, kad uz ledus bija arī Girgensons, bet līdz trešdaļas vidum Hagels panāca 3:3.
Papildlaiku viesi sāka vairākumā, jo pamatlaika beigās noraidījumu saņēma "Lightning" visos trīs gūtajos vārtos asistējušais Džeiks Gencels. Uzvaras nodrošināšanai viesiem vajadzēja tikai vienu minūti un 22 sekundes, Slafkovskim ar zibenīgu metienu no iemetienu apļa raidot ripu tīklā.
Iepriekšējā sezonā Slafkovskis debitēja Stenlija kausā, piecos mačos gūstot divus vārtus, bet šogad izslēgšanas turnīru sācis jau ar trīs precīziem metieniem.
Mājinieku galvenais treneris Džons Kūpers bija dusmīgs par komandas uzbrukuma zonā četriem nopelnītajiem noraidījumiem. "Tā nebija pārlieku liela agresija, bet gan vienkārši muļķība. Šis ir Stenlija kauss, nevis pamatturnīra 62 spēlē. Esmu vīlies," teica Kūpers.
"Lightning", pārvarot pirmo kārtu, nākamajā var spēkoties ar Girgensona iepriekš pārstāvēto Bufalo "Sabres" vai Bostonas "Bruins".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmotonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.