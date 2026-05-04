Glābējiem darba pilnas rokas: Ķekavā dedzis mežs, Rīgā un Ventspilī - māju fasādes; ir vairāki cietušie
Svētdien ugunsdzēsēji dzēsuši 26 kūlas un trīs meža ugunsgrēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Ugunsdzēsēji svētdien plkst. 10.26 saņēma izsaukumu uz Ķekavas novada Ķekavas pagastu, kur dega jaunaudze četru hektāru platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, bet darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 16.18.
Svētdien neilgi pirms plkst. 14 glābēji devās uz Zalves ielu Rīgā, kur četrstāvu dzīvojamajā mājā pie trešā stāva balkona dega fasāde un siltinājums desmit kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 15.07.
Naktī uz pirmdienu plkst. 0.56 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Dzelzavas ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 0,5 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, bet darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 1.52.
Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 83 izsaukumus - 47 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 26 bija kūlas ugunsgrēki un trīs meža ugunsgrēki, 20 izsaukumi bija uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.
Jau ziņots, ka svētdienas rītā VUGD saņēma izsaukumu arī uz Talsu ielu Ventspilī, kur dega piecstāvu dzīvojamās mājas otrā, trešā un ceturtā stāva balkoni, ēkas fasāde un otrā stāva dzīvoklis. Kopējā degšanas platība bija 135 kvadrātmetri, un ugunsgrēkā cieta viens cilvēks.
Tāpat svētdienas rītā VUGD saņēma izsaukumu uz Miera ielu Saulkrastos, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 75 kvadrātmetru platībā un dārza māja 18 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.