Girgensona pārstāvētā "Lightning" Stenlija kausa mačā uzveic "Canadiens" un panāk izlīdzinājumu sērijā
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas otrajā mačā ar 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja Monreālas "Canadiens".
Sērijā līdz četrām uzvarām "Lightning" panāca neizšķirtu 1-1. Girgensons laukumā pavadīja 12 minūtes un 54 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja piecus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu un uzvarēja trijos no septiņiem iemetieniem. Girgensona lietderības koeficients bija -1.
Spēles devītajā minūtē pēc Brendona Hagela metiena no kreisās puses ripa atrada ceļu vārtos, bet 17. minūtē Leins Hatsons vairākumā ar metienu bez ripas apstādināšanas no zilās līnijas panāca 1:1. Kad līdz otrā perioda beigām bija palikušas 48 sekundes, Džošs Andersons izvirzīja viesus vadībā, šajā epizodē pretinieku nespējot apturēt arī Girgensonam.
Trešās trešdaļas 13. minūtē Ņikita Kučerovs, apslidojot vārtus no aizmugures, ieraidīja ripu tīklā un izlīdzināja rezultātu. Spēle turpinājās papildlaikā, kura 13. minūtē Janis Žeroms Mozers ar zibenīgu raidījumu no labā iemetienu apļa izrāva mājiniekiem uzvaru.
Sērijas nākamās divas spēles notiks Monreālā, bet pēc tam hokejisti atgriezīsies Tampā. "Lightning", pārvarot pirmo kārtu, nākamajā var spēkoties ar Girgensona iepriekš pārstāvēto Bufalo "Sabres" vai Bostonas "Bruins". Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmotonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.