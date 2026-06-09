Latvijas futbolistes dramatiski piekāpjas Slovākijai, noslēdzot Pasaules kausa kvalifikācijas turnīru un zaudējot vietu B līgā
Latvijas sieviešu futbola izlase otrdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas turnīra B līgas noslēdzošajā mačā piedzīvoja zaudējumu un nenosargāja vietu B līgā. Latvija ar 1:2 (1:0) piekāpās Slovākijai
Pirmā puslaika izskaņā latvietes tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Karlīna Miksone, izvirzot vadībā Latvijas izlasi.
Otrā puslaika ievadā slovākietēm bija pārsvars, pāris minūšu nogrieznī izdarot vairākus sitienus Latvijas izlases vārtu virzienā.
20 minūtes līdz pamatlaika beigām Anastasija Poļuhoviča aizskrēja pretuzbrukumā un viņu arī nespēja apturēt pretinieču vārtsardze, kura bija izgājusi ārpus soda laukuma, taču Poļuhovičas sistā bumba ripoja garām pretinieču vārtiem. Pāris minūtes vēlāk vēl Alīna Ansone trāpīja pa Slovākijas vārtu stabu.
78. minūtē slovākietes panāca neizšķirtu, kad pirmā pie Sofjas Ņesterovas atvairītās bumbas bija Diāna Lemešova, panākot neizšķirtu.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, Miksonei izdevās vēlreiz nogādāt bumbu pretinieču vārtos, taču tika fiksēta spēle ar roku un vārtu guvums netika ieskaitīts.
Kompensācijas laikā Slovākijas uzvaru nesošos vārtus guva Dominika Gondova.
Kvalifikācijas turnīra apakšgrupā pēc piecām kārtām Portugālei ir 15 punkti, bet 12 punkti ir Somijai, abām komandām nodrošinot vietu nākamajā kārtā. Slovākijai sešās spēlēs ir seši punkti, kamēr Latvija kvalifikāciju noslēdza bez punktiem.
Martā turnīra pirmajā mačā Slovākijā Latvijas komanda piekāpās mājiniecēm ar 2:3, bet aprīlī Rīgā pret Portugāli tika piedzīvots zaudējums ar 0:3. Pagājušajā nedēļā latvietes viesos ar 0:5 atzina Portugāles pārākumu.
Galvenā trenere Liene Vāciete uz izlasi izsaukusi futbolistes no četriem pašmāju klubiem, kā arī Zviedrijas, Polijas, Anglijas, Islandes, Kanādas, Kazahstānas un Itālijas.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo izsaukumu aprīlī šoreiz sastāvā nav Renātes Gaugeres un Alises Gindras, bet tajā iekļauta Alise Keita Baltrušaite, kurai nacionālajā izlasē līdz šim ir vienas spēles pieredze pērnajā oktobrī.
Pasaules rangā Slovākija ir 52. pozīcijā, bet Latvija ieņem 103. vietu. Latvijas valstsvienībai šis bija debijas turnīrs B līgas konkurencē.
Nākamā gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā Eiropai paredzētas 11 vietas. Četras ceļazīmes iegūs A līgas grupu uzvarētājas, septiņas tiks sadalītas "play-off" posmā, bet viena - pārspēlēs pret citas FIFA konfederācijas pārstāvi.
No B līgas kvalifikācijas "play-off" posmā iekļūs apakšgrupu pirmo trīs vietu ieguvējas. Tāpat B līgas grupu uzvarētājas pakāpsies uz A līgu nākamajam kvalifikācijas ciklam, bet vietu B līgā zaudēs apakšgrupu ceturto vietu īpašnieces, kā arī divas vājākās no trešo pozīciju ieguvējām (kopējā ranga 27. un 28. vieta).
Latvijas izlase pērn UEFA Nāciju līgā kļuva par savas C līgas apakšgrupas uzvarētāju, nopelnot iespēju pakāpties līgu augstāk, kā arī triumfēja Baltijas kausa izcīņā.
Latvijas sieviešu futbola izlases kandidātes:
vārtsardzes - Elza Renāte Strazdiņa ("Pitea", Zviedrija), Sofja Ņesterova (Lenčnas "Gornik", Polija), Madara Matrevica (Floridas līča universitāte, ASV);
aizsardzes - Monika Estere Štube ("Bradford City", Anglija), Sandra Voitāne, Olga Ševcova, Viktorija Zaičikova (visas - Vestmanneijaras IBV, Islande), Evelīna Dace Johansone-Arseno (Otavas "South United", Kanāda), Alise Keita Baltrušaite ("Iecava"/"Olaine"), Marina Teļukeviča, Nikola Preijere, Katrīna Daņilova, Signija Šenberga (visas - "Riga"), Anna Hropataja ("Aktobe", Kazahstāna), Sofija Gergeležiu, Alīna Ansone (abas - RFS);
pussardzes - Uma Upīte, Amēlija Lipšāne (abas - "Metta"), Gabriela Annija Andersone ("Sassuolo", Itālija), Diāna Suvitra ("Catania", Itālija);
uzbrucējas - Santa Sanija Vuškāne (Katovices GKS, Polija), Anastasija Poļuhoviča (Ščecinas "Pogon", Polija), Karlīna Miksone (Sosnovecas "Czarni", Polija).