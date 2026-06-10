Aiz propagandas priekškara: "nepamanāmi" melni dūmi virs Sanktpēterburgas
Pagājusī nedēļa Krievijas sabiedriskās komunikācijas ziņā noritēja ierastajās noklusēšanas, melošanas, pārspīlēšanas un draudēšanas noskaņās. Zīmīgi, ka šonedēļ krieviem atkal bija vairāk nepatīkamā, ko noklusēt sabiedrībai, un to pat ar pārspīlējumiem un skaļiem draudiem kaimiņvalstīm īsti notušēt nebija iespējams apstākļos, kad melni dūmi pacēlās virs virknes pilsētu Krievijā, ieskaitot Sanktpēterburgu, kur tolaik notika krieviem tik nozīmīgais ekonomikas forums.
Aizvadītās nedēļas Krievijas galveno notikumu - Sanktpēterburgas ekonomisko forumu (SEF) - divas reizes pēc kārtas apdraudēja Ukrainas dronu triecieni. Krievijas valsts televīzijas par to ziņoja ļoti skopi, to pieminot burtiski vienā teikumā, ka visi ukraiņu triecieni tikuši atvairīti. Protams, ka netika rādīti ne video, ne foto attēli no notikuma vietām.
Savukārt par to, ka 6. jūnijā Ukraina ar bezpilota lidaparātiem uzbruka Krievijas jūras spēku arsenālam un bāzei Kronštatē, kā arī plašākam Sanktpēterburgas reģionam, televīzijas ziņu raidījumos minēts netika vispār. Toties tika plaši atspoguļota SEF ietvaros notikusī Kremļa diktatora Vladimira Putina preses konference ar ārvalstu žurnālistiem. Tika uzsvērts, ka ārzemju mediju jautājumi bijuši ļoti asi, bet Putins lieliski ar tiem ticis galā.
Zīmīgi, ka visa Putina preses konference translēta netika, rādītas tika vienīgi Putina atbildes, taču ārvalstu žurnālistu jautājumus vietējai auditorijai nebija iespēju redzēt.
Putins dzīvo ilūziju varā
Kā vēsta Rīgā bāzētais opozīcijas medijs "Meduza", kad 3. jūnija rītā Ukrainas droni sasniedza Sanktpēterburgu, nekādas brīdināšanas sistēmas netika aktivizētas (lai gan iepriekšējā dienā tās patiešām bija pārbaudītas visā pilsētā). Valsts plašsaziņas līdzekļos par dronu uzbrukumiem ziņots netika. Jāpiebilst, ka par dronu uzbrukumu foto un video izplatīšanu un dalīšanos ar tiem sociālajos tīklos Krievijā ir noteikta administratīvā atbildība un dažos gadījumos arī kriminālatbildība.
Runājot par pašu SEF, "Meduza" min "dzeltenas", vienlaikus gana zīmīgas ziņas. Proti, SEF piedalījās arī tādi blogeri kā mizogīnais Endrū Teits, kurš tika notiesāts par izvarošanu, cilvēku tirdzniecību un nepilngadīgo seksuālu izmantošanu, un labējā spārna aktīviste Kendisa Ouensa. Viņa ir pazīstama ar sazvērestības teoriju popularizēšanu, tostarp uzskatu, ka Francijas prezidenta Emanuela Makrona sieva Brižita ir vīrietis. Šo izdomāto naratīvu plaši tiražē arī Kremļa propagandisti.
BBC žurnālists Stīvs Rozenbergs raksta, ka Putina preses konferencē nebija nekā jauna vai pārsteidzoša. "Putins, ko mēs redzējām, ir Putins, kādu mēs gaidījām - bezkompromisa, bez nekādas nožēlas, apņēmies radīt spēka un nelokāmas pārliecības tēlu. Viņš centās izskatīties pārliecināts par karu un Krievijas ekonomiku," savos iespaidos dalās žurnālists.
Uz žurnālistu jautājumu, vai Krievijas nostāja ir pārņemt savā varā visu Donbasu vai arī noslēgt vienošanos ar Ukrainu, Putins demagoģiski atbildēja, ka neredz pretrunu starp abiem uzstādījumiem. "Visa Donbasa reģiona kontrole un darījuma noslēgšana nav savstarpēji izslēdzoši. Kāpēc jūs pieņemat, ka tie ir pretrunīgi? Krievijas karaspēks virzās uz priekšu pa visu frontes līniju. Nav vietas, kas būtu droša no Krievijas ofensīvas. Ukrainas bruņoto spēku lielākā problēma šobrīd ir katastrofāls personāla trūkums," klāstīja Putins.
Šādi izteikumi liecina vai nu par to, ka Kremļa saimnieks apzināti melo, vēlamo uzdodot par esošo, vai nu ir neziņā par to, kas patiesībā notiek Ukrainas frontē.
Domnīca "Starptautiskais kara pētījumu institūts" (ISW) norāda uz Krievijas uzbrukuma tempa samazināšanos un Ukrainas uzbrukuma tempa pieaugumu. ISW lēš, ka Krievijas spēki 2026. gada maijā ieņēma vai iefiltrējās aptuveni 40 kvadrātkilometru platībā, bet zaudēja kontroli pār aptuveni 280 kvadrātkilometriem. Nav neviena pierādījuma Putina teiktajam, ka Krievijai frontē pieder iniciatīva. Cita starpā, par to žēlojas arī tā dēvētie krievu Z jeb militārie blogeri. ISW arī uzsver, ka ukraiņu dronu triecieni SEF laikā liecina, ka Krievija nav spējīga aizstāvēt savas pilsētas.
"Bandīts" Zelenskis un nedraudzīgās ASV
Preses konferencē Putins pauda savu sašutumu par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska atklāto vēstuli, kurā viņš aicināja Krievijas diktatoru uz tikšanos. Putins Zelenska vēstuli nodēvēja par rupju un nekaunīgu, norādot, ka pašlaik neredz nekādu jēgu tikties.
Kā tikmēr klāstīja propagandists Dmitrijs Kiseļovs, Putina atbilde neatstājot nekādas šaubas, ka speciālā operācija turpināsies, un tās mērķi - Ukrainas denacifikācija un demilitarizācija - tiks sasniegti. Neviens vairs netērēšot laiku bezjēdzīgām sanāksmēm un tukšām sarunām ar Kijivu. Pamiers, kas dotu Ukrainas bruņotajiem spēkiem atelpu un iespēju uzkrāt ieročus, arī nav iespējams. Krievijai vissvarīgākais ir tas, lai sarunas novestu pie konflikta pamatcēloņu novēršanas un ilgstoša miera, uzsvēra propagandists.
Kremļa ideologi tikmēr klaigāja, ka Zelenska vēstules tonis liecinot, ka viņš ir bandīts, kurš ir zaudējis jebkādas bailes. Viņš esot rupjš un draudot prezidentam.
Lai gan Putins preses konferencē atsaucās uz "savu draugu Donaldu", kurš pērn Vašingtonā Zelenski nolicis pie vietas, kopējais propagandistu vēstījums par ASV, kas, protams, ir saskaņots ar Kremli, ir atšķirīgs - propagandisti atzīst, ka ASV kļuvušas Krievijai nedraudzīgas. Tas ir saistīts ar nule kā agresorvalstij noteiktajām sankcijām, kas esot "eskalācija" no ASV puses.
Krievi citē ASV valsts sekretāra Marko Rubio teikto, ka "mēs neieviešam sankcijas pret Ukrainu. Mēs ieviešam sankcijas tikai pret Krieviju. Tātad mēs nepārprotami esam nostājušies vienas valsts pusē. Mēs turpinām pārdot ieročus Ukrainai. Diemžēl šobrīd neviena no pusēm, īpaši Krievija, nav bijusi gatava piekāpties sarunās, kas nepieciešamas miera panākšanai".
Propagandists Vladimirs Solovjovs paziņoja, ka pašreizējā Baltā nama administrācija acīmredzot ir nolēmusi turpināt Baidena un demokrātu politiku un gatavo Eiropu lielam karam. Solovjovs arī sūkstījās, ka Rietumu "trakie" neticot, ka Krievija varētu izmantot kodolieročus, bet tie esot maldi. Krievija tos noteikti izmantošot, tostarp neesot izslēgts, ka tas tikšot darīts preventīvi.
Līdztekus krievi izplatīja melus, ka ANO esot oficiāli nosodījusi Ukrainas uzbrukumu Starobiļskas kopmītnei, kur bojā gājuši nepilngadīgie. Šāda oficiāla ANO paziņojuma, ja nerunā par atsevišķiem privātiem izteikumiem, gluži vienkārši nav. Jo nav pierādījumu, ka šāds uzbrukums kopmītnei noticis.
Tajā pašā laikā krievi noklusē, ka pagājušajā nedēļā patiešām tika pausts oficiāls ANO nosodījums, tostarp no ģenerālsekretāra Antonio Gutēreša mutes, plaša mēroga Krievijas uzbrukumiem Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, kā arī Dņipro un Harkivai. Krievi melīgi noliedz, ka viņu uzbrukumos būtu gājuši bojā civiliedzīvotāji.
Vēl vairāk, propagandisti attiecībā uz uzbrukumiem Ukrainai turpina sludināt, ka jāiznīcina visa Ukrainas energosistēma, kanalizācija un ūdens apgādes sistēma. Tas viss esot jāliek uz spēles "mūsu uzvaras vārdā. Mums jādara viss, lai Ukraina pārstātu eksistēt kā militāra un ekonomiska vienība".
Igauņi gribot karot ar Krieviju
Saistībā ar ukraiņu triecieniem pa Sanktpēterburgas apkaimi Kiseļovs steidza paziņot, ka nebūt nav droši zināms, vai šie triecieni nenāk no Baltijas valstīm, tāpat kā tas, vai tie nenāk no kuģiem, kas atrodas šo valstu, tostarp Somijas, teritoriālajos ūdeņos.
Rietumvalstis esot kļuvušas par Ukrainas sponsoriem un Ukrainas nacistu-teroristu kara ruporiem. "Sākumā viņi nodrošināja tikai ķiveres, medicīnisko aprīkojumu un sniedza padomus, bet kādā brīdī viņi kļuva par visa tā ražotājiem, kas nogalina mūsu civiliedzīvotājus," klāstīja Kiseļovs.
Raidījuma "60 minūtes" vadītāji Jevgeņijs Popovs un Olga Skabejeva minēja, ka Tallina faktiski noliedz, ka būtu atvērusi savu gaisa telpu Ukrainas bruņoto spēku droniem, tomēr uzsvēra, ka igauņi atzīstot, ka gatavojoties karam ar Krieviju. Proti, atkal jau krievi manipulē ar puspatiesībām, cenšoties iegalvot, ka igauņi nevis gatavojas Krievijas iebrukumam, bet paši gatavojas uzbrukt. Tikai "gebelsisku" melu izplatītāji var visā nopietnībā paziņot, ka valsts ar mazāk nekā pusotru miljonu iedzīvotāju gatavojas uzbrukt valstij ar teju 146 miljoniem iedzīvotāju.
Tikmēr militārais propagandists Igors Korotčenko apgalvoja, ka igauņi pret Krieviju esot veikuši militāras agresijas aktu. "Kas attiecas uz Krievijas Federāciju, mums ir jāklasificē nemarķētu dronu veiktie triecieni no Igaunijas gaisa telpas kā bruņotas agresijas akts. Es ierosinu atbalstīt Vasilija Ņebenzja [Krievijas pastāvīgais pārstāvis Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) un ANO Drošības padomē - red.] paziņojumu, ka Krievija ir kļuvusi par Igaunijas bruņotas agresijas upuri. Galu galā mums ir jāuzbrūk Igaunijas naftas termināļiem, jāveic pieci triecieni ar eskorta kuģiem, un šī valsts zinās savu vietu globālajā hierarhijā. Mums ir apzināti jāeskalē, jo diplomātiskās pārliecināšanas, sarkano līniju un paziņojumu taktika ir sevi izsmēlusi. Es atkārtoju, tikai pieci eskorta kuģu triecieni pret Igauniju. Svarīgs infrastruktūras objekts - valsts ostas naftas terminālis - kalpos kā laba mācība visiem, parādot, ka Krievija atbilstoši reaģēs uz jebkādiem bruņotas agresijas aktiem pret to no NATO teritorijas," klaigāja Korotčenko.
Tikmēr no Latvijas nākušais propagandists Andrejs Mamikins pievienoja savu kārtējo melu artavu par Latviju, paziņojot, ka mūsu dronu ražotne Mārupē esot nekam nederīga, tajā strādājot tikai skolēni, un vispār ražotne esot izsmiekls, jo tā esot televīzijas studijas lielumā.
Kā aģentūrai LETA norādīja Mārupes dronu ražotnes "Eraser" izpilddirektors Edgars Gauručs, lai krievi domā, ka mūsu ražotne ir tikai izsmiekls, tas mums nāk tikai par labu.