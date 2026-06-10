Dens Salivens pret Denu Salivenu: skandāls ASV Senāta vēlēšanās, kamēr Krievijā kaut ko tādu praktizēja visbezkaunīgākajā veidā
Tuvojoties vidustermiņa vēlēšanām ASV, kurās ne tikai vēlēs visus 435 Pārstāvju palātas deputātus, bet arī 35 no 100 Senāta locekļiem, un ASV prezidenta Donalda Trampa republikāņi var teorētiski zaudēt kontroli abās palātās, negaidīts pavērsiens noticis tradicionāli republikāņus atbalstošajā Aļaskas štatā.
Izrādās, ilggadējam štata pārstāvim ASV Senātā, republikānim Denam Salivenam konkurents būs partijas biedrs ar tādu pašu vārdu un uzvārdu, izraisot republikāņu apsūdzības apzinātā vēlētāju maldināšanā.
Jāpiebilst, ka līdzīgi gadījumi bijuši arī Krievijā, taču tie bijuši apzināti organizēti, kad pret varai nevēlamiem kandidātiem izvirzīti ar tādu pašu uzvārdu atlasīti pretinieki, lai opozīcijas pārstāvjiem atņemtu balsis. Visnekaunīgākais gadījums noticis Sanktpēterburgā, kur 2021. gada Valsts domes un vietējo pašvaldību vēlēšanās Kremlim netīkamās partijas “Jabloko” pārstāvim, Sanktpēterburgas Likumdošanas sapulces “Jabloko” frakcijas vadītājam Borisam Višņevskim kā pretinieki uz Likumdošanas sapulces deputāta mandātu pretī stājās divi vīrieši Viktors Bikovs un Aleksejs Šmeļovs, kuri pirms vēlēšanām ne tikai oficiāli nomainīja savu vārdu un uzvārdu pret “Borisu Višņevski”, bet arī mainīja savu izskatu, lai izskatītos iespējami līdzīgāki sirmajam un bārdainajam opozicionāram.
Lai krāpšana būtu "likumīga", Sanktpēterburgas varas iestādes nolēma atļaut šiem dubultniekiem biļetenos nenorādīt savus "iepriekšējos" vārdus un uzvārdus, noraidot īstā Borisa Višņevska sūdzību. Krāpšana neizdevās, "īstais" Boriss Višņevskis tika ievēlēts Likumdošanas sapulcē, bet krāpnieki — ne. Uzreiz pēc "vēlēšanām" Bikovs nomainīja atpakaļ savu veco vārdu un uzvārdu, par Šmeļovu informācijas nav, bet, iespējams, to izdarīja arī viņš.
61 gadu vecais Dens Salivens ir ASV senators kopš 2015. gada. Pagājušajā nedēļā senators publiski apsūdzēja savu vārdabrāli mēģinājumā apmuļķot vēlētājus, lai palīdzētu viņa galvenajai sāncensei demokrātei, bijušajai Pārstāvju palātas loceklei Mērijai Peltolai. Senators apgalvoja, ka konkurenta iesaistīšanās augustā plānotajās priekšvēlēšanās ir koordinēts demokrātu un Peltolas kampaņas mēģinājums jaukt vēlētāju prātus.
Viņa konkurents Dens Salivens, kurš dzīvo Pītersbergas pilsētā (savdabīga sakritība ar Sanktpēterburgu!) un 69. dzimšanas dienu svinēs šīs nedēļas nogalē, kategoriski noliedz, ka viņa vēlēšanu kampaņa ir krāpnieciska vai demokrātu organizēta, un arī demokrātu partijas amatpersonas kategoriski noliegušas jelkādu partijas saistību.
Šis Dens Salivens apgalvo, ka jau vairāk nekā desmit gadus bija apsvēris došanos politikā. “Tā ir mana izvēle,” viņš stāstīja, piebilstot, ka draugi jau sen viņu pa jokam dēvējuši par “senatoru”, kas tikai stiprinājis viņa apņemšanos kandidēt, vēsta “Independent”.
Pašreizējo situāciju viņš raksturo kā “likteņa pirkstu” un uzsvēra, ka nav izdarījis neko sliktu. “Man ir visas tiesības kandidēt uz jebkuru amatu, kuram esmu kvalificēts, un šim amatam es esmu kvalificēts,” viņš paziņoja. “Domāju, ka es daru to, ko lielākā daļa amerikāņu uzskatītu par patriotisku rīcību, ja neesi apmierināts ar esošo situāciju. Tu piecelies un saki: “Es cīnīšos par to, kam ticu un kas padarīs manu kopienu labāku.”
Aļaskas vicegubernatore, republikāne Nensija Dālstroma, kas pārrauga štata vēlēšanas, paziņojusi, ka sāk izmeklēšanu par “nepareizā” Dena Salivena kandidatūru.
Šis gadījums piesaistījis visas valsts uzmanību, kamēr republikāņi cenšas saglabāt vairākumu ASV Senātā. Pašlaik republikāņiem ir 53 mandāti, kamēr demokrātiem 45, bet viņiem tuvajiem neatkarīgajiem deputātiem divi mandāti. Aļaskā tiek izmantota savdabīga priekšvēlēšanu sistēma, kurā četri visvairāk balsu saņēmušie kandidāti neatkarīgi no partijas piederības iekļūst 3. novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās.