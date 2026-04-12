“Daugavpils” futbolisti pārsteidz līdervienību “Audu” un izcīna trešo uzvaru pēc kārtas
"Daugavpils" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas sestās kārtas ievadā izcīnīja trešo panākumu pēc kārtas.
"Daugavpils" viesos ar 3:2 (1:0) pārspēja līdervienību "Audu".
Pirmajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 23 minūtēm 1:0 daugavpiliešu labā panāca Joels Jakubu.
Otrā puslaika ievadā mājinieki panāca neizšķirtu jau pirmajā minūtē, kad "Daugavpils" vārtos bumbu raidīja Meleje Diaņje, taču aptuveni četras minūtes vēlāk viesiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Mamadu Silla.
Mača turpinājumā 63. minūtē Rostands Ndžiki dubultoja "Daugavpils" pārsvaru. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, mājiniekiem vienus vārtus atguva Eduards Dašķevičs, taču atlikušajā spēles daļā viesi nosargāja panākumu.
Iepriekšējā sezonā trīs no četrām spēlēm uzvarēja "Daugavpils", bet viens mačs noslēdzās neizšķirti.
Svētdien vēl plkst. 16 "Liepāja" uzņems "Jelgavu". Futbola virslīgas mačus tiešraidē translē kanālā TV4 un tīmekļa vietnē "Sportacentrs.com".
Pirmdien "Tukums 2000" uzņems RFS un "Ogre United" Salaspilī spēlēs ar "Grobiņu", bet otrdien "Super Nova" spēkosies ar čempioni "Riga".
Turnīra tabulā "Audai" un RFS ir pa 12 punktiem pēc aizvadītām attiecīgi sešām un piecām spēlēm, "Super Nova" un "Riga" ir desmit punkti, "Daugavpils" sešās spēlēs iekrājusi deviņus punktus, "Grobiņa" piecās cīņās tiksi pie septiņiem punktiem, "Liepājai" ir seši punkti, četrus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet vienu guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.