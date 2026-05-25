Šodien 16:39
Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības
Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuri ir sasnieguši 50 gadu vecumu, piedalīties bezmaksas airēšanas nodarbībās, kas notiks Lielā Stropu ezera airēšanas bāzē Stropu ielā 40.
Šīs nodarbības ir lieliska iespēja aktīvi un veselīgi pavadīt laiku, apgūstot jaunas prasmes un stiprinot gan ķermeni, gan garu. Airēšana ir ne tikai sporta veids, bet arī efektīvs veids, kā uzlabot veselību un dzīves kvalitāti, veicinot elpošanas sistēmas un imūnsistēmas darbību, kā arī nostiprinot locītavu mobilitāti un visa ķermeņa muskulatūru.
Nodarbību laikā dalībnieki:
- apgūs airēšanas iemaņas profesionālu treneru vadībā;
- pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju;
- iegūs iespēju uzlabot vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu.
Nodarbību ilgums – viena stunda. Vietu skaits ir ierobežots.
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni: 27021774.
Airēšanas nodarbības ir lielisks veids, kā uzsākt aktīvāku dzīvesveidu, satikt domubiedrus un izbaudīt vasaru pie ūdens.
Informējam, ka nodarbību laikā tiks veikta fotofiksācija projekta publicitātes vajadzībām.