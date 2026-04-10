Latvijas U-18 basketbolisti turnīru Vācijā noslēdz ar uzvaru pār zviedriem
Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlase piektdien Vācijā Alberta Šveicera turnīra pēdējā mačā ar rezultātu 83:70 pārspēja vienaudžus no Zviedrijas.
Spēli par devīto vietu turnīrā latvieši aizvadīja bez komandas līdera un rezultatīvākā spēlētāja Ričarda Aizpura.
Rihards Čerņevskis guva 21 punktu un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, Markuss Tēbelis iemeta 13, Gustavs Brutāns - 12 punktus.
Latvijas U-18 izlases galvenais treneris Sandis Buškevics uzsver, ka turnīra laikā visiem spēlētājiem tika dota iespēja parādīt sevi dažādos virknējumos. "Vairāki lika mainīt viedokli par sevi - gan uz labo, gan ne tik labo pusi. Normāls process, turpināsim strādāt," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Buškevica teikto.
Buškevics neslēpa, ka komanda gribēja aizvadīt visas septiņas spēles, taču divi minimālie zaudējumi izstūma no labāko četrinieka.
"Pret tādām komandām kā Brazīlija, Serbija, Itālija problēmas sagādāja pretinieku fiziskais pārsvars. Gan cīņā pie groziem, gan laukumā, kur brīžiem bija problēmas droši kontrolēt bumbu. Domāsim, kā kompensēt auguma centimetru un kilogramu trūkumu, lai nebūtu 20 zaudētu bumbu pie sava groza," secināja Buškevics.
"Regulāri nodrošināt spiedienu uz pretinieku groza apakšu nevarējām, tāpēc gandrīz visās spēlēs bija vienāds skaits metienu no divpunktu un trīspunktu zonas. Kad varējām trāpīt, labi izskatījās gan komanda, gan mēs, treneri, taču precizitāte nebija stabila," turpināja treneris.
Buškevics arī atklāja, ka kandidātu loku papildinās vairāki spēlētāji, kuri nevarēja piedalīties šajā turnīrā, taču arī starp viņiem neesot potenciāli dominējoša centra.
"Tomēr būs svarīgi panākt, lai bumba kustas iekšā - ārā. Oficiālā treniņnometne Eiropas čempionātam sāksies īsi pirms Jāņiem, bet svarīgi, lai pēc klubu sezonas visa jūnija garumā spēlētāji turpinātu mērķtiecīgi strādāt. Centīsimies sagatavot individuālās programmas, ņemot vērā te gūto mācību," skaidroja Buškevics.
B grupas pirmajā spēlē Latvijas basketbolisti ar 69:80 piekāpās Jaunzēlandei, otrajā mačā ar 70:72 atzina Serbijas pārākumu, trešajā ar 74:76 zaudēja vienaudžiem no Brazīlijas, nākamajā ar 78:74 guva virsroku pār Ķīnu, bet ceturtdien ar 57:71 zaudēja itāļiem.
Ņemot vērā spēļu skaitu un saspringto grafiku, Latvijas U-18 izlases galvenā trenera Sanda Buškevica vadībā uz turnīru devās 14 basketbolisti. Komandas sastāvu ietekmēja vairāku junioru izlases kandidātu aizņemtība klubos.
Latvijas U-18 basketbola izlases kandidāti:
Rolands Rozītis ("Infinitum Sports", Serbija), Bruno Jēkabsons ("Manresa", Spānija), Ralfs Mūrnieks, Kārlis Aumeisters (abi - "Bertānu VBS"), Ronijs Jeromanovs, Rihards Čerņevskis, Markuss Tēbelis (visi - Mārupes NSS/LU), Gustavs Brutāns, Rets Veinbergs (abi - "Ulm", Vācija), Niklāvs Veselovs, Ričards Aizpurs (abi - Romas "Stella Azzurra", Itālija), Raivo Kudrjavcevs ("Rīgas Zeļļi"), Olivers Krilkovs (Kremonas "Vanoli", Itālija), Edgars Lieķis ("Liepāja"/LSSS).