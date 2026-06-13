Lielāks kaitējums nekā šķiet: kas notiek ar sejas ādu, ja sporto ar kosmētiku
Jaunākie ārvalstu dermatoloģijas pētījumi liecina, ka sejas kosmētikas lietošana sportojot var nopietni ietekmēt ādas veselību. Līdz šim šāda tēma Latvijā bieži netiek apspriesta, taču ārzemju speciālisti norāda, ka poras svīšanas laikā kļūst īpaši jūtīgas, un kosmētikas produkti var radīt iekaisumus.
Amerikas Dermatoloģijas asociācijas pārstāvji norāda, ka dekoratīvā kosmētika – tostarp tonālais krēms, pūderis un skropstu tuša – kopā ar sviedriem var nosprostot poras, radot sarkanas pūtītes un iekaisumus. Sporta laikā āda nevar efektīvi elpot, un tas veicina baktēriju pavairošanos.
Lielbritānijas ādas veselības eksperti piebilst, ka papildus poru nosprostojumam pastiprināta berze no dvieļiem vai sporta ekipējuma var veicināt mikroplaisas un ādas bojājumus. Viņi iesaka sportot ar tīru seju vai lietot ļoti vieglus mitrinošus līdzekļus, kas neuzkrājas uz ādas.
Pēc treniņa dermatologi iesaka nekavējoties attīrīt ādu, izmantojot maigus līdzekļus un atsvaidzinot seju ar ūdeni. Tas palīdzēs saglabāt ādas veselību un samazinās iekaisuma risku.
Eksperti uzsver: "Kosmētikas lietošana sportojot nav pilnībā aizliegta, bet ir jāapzinās riski un jāseko ādas kopšanas ieradumiem."