Talantīgais saspēles vadītājs Valdis Valters ir kādreizējā Latvijas izlases basketbolista Kristapa Valtera dēls un basketbola leģendas Valta Valtera mazdēls.
Šodien 15:15
Eiropas U-18 čempionātā uzmirdzējušais Valdis Valters karjeru turpinās ASV vidusskolā
Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlases saspēles vadītājs Valdis Valters, kurš šovasar tika iekļauts Eiropas U-18 čempionāta simboliskajā izlasē, karjeru turpinās ASV vidusskolu basketbolā.
Valters spēlēs CATS akadēmijā Bostonā, trenējoties programmā, kas koncentrējas uz spēlētāju attīstību, sagatavošanu un uzsvaru uz augsta līmeņa studentu-sportistu veidošanu.
Komanda spēlē NEPSAC konferencē, un kā apgalvo akadēmija, tā ir viena no labākajām vidusskolu basketbola konferencēm ASV un arvien vairāk piesaistot koledžu un universitāšu uzmanību visā valstī. Komandas treneri ir bijušie ASV koledžu basketbola spēlētāji.
Valters Eiropas U-18 čempionātā septiņās spēlēs vidēji izcēlās ar 14,4 punktiem, četrām rezultatīvām piespēlēm un 1,7 atlēkušo bumbu. Viņš rezultatīvāko maču, gūstot 26 punktus, aizvadīja astotdaļfinālā pret Lietuvu, bet ceturtdaļfinālā pret Vāciju guva uzvaru nesošos divus punktus.