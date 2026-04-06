Latvijas U-18 basketbolisti turnīrā Vācijā piedzīvo neveiksmi
Latvijas U-18 basketbola izlase pirmdien Vācijā notiekošajā Alberta Šveicera turnīra trešajā spēlē ar 74:76 (22:22, 29:17, 10:17, 13:20) piekāpās vienaudžiem no Brazīlijas, piedzīvojot trešo zaudējumu pēc kārtas.
Latvijas izlasē Ričards Aizpurs izcēlās ar 23 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām, Ralfs Mūrnieks pievienoja 13 punktus, bet Gustavs Brutāns guva vēl deviņus punktus. Brazīlijas uzvaru ar 25 punktiem sekmēja Pjetro Fonseka Melu.
B grupas pirmajā spēlē Latvijas basketbolisti sestdien ar 69:80 piekāpās Jaunzēlandei, bet otrajā mačā svētdien ar 70:72 atzina Serbijas pārākumu. Turpinājumā trešdien Latvijai pretī stāsies Ķīna, bet ceturtdien Latvijas basketbolisti noslēdzošajā grupas mačā spēlēs ar Itāliju.
A grupā spēlē Brunejas, Japānas, Slovēnijas, Turcijas, Vācijas un Zviedrijas komandas. Pēc apakšgrupu turnīra norisināsies izslēgšanas turnīrs. Turnīrs Manheimā un Firnheimā norisināsies līdz 11. aprīlim.
Ņemot vērā spēļu skaitu un saspringto grafiku, Latvijas U-18 izlases galvenā trenera Sanda Buškevica vadībā uz turnīru devās 14 basketbolisti. Komandas sastāvu ietekmēja vairāku junioru izlases kandidātu aizņemtība klubos.
Latvijas U-18 basketbola izlases kandidāti:
Rolands Rozītis ("Infinitum Sports", Serbija), Bruno Jēkabsons ("Manresa", Spānija), Ralfs Mūrnieks, Kārlis Aumeisters (abi - "Bertānu VBS"), Ronijs Jeromanovs, Rihards Čerņevskis, Markuss Tēbelis (visi - Mārupes NSS/LU), Gustavs Brutāns, Rets Veinbergs (abi - "Ulm", Vācija), Niklāvs Veselovs, Ričards Aizpurs (abi - Romas "Stella Azzurra", Itālija), Raivo Kudrjavcevs ("Rīgas Zeļļi"), Olivers Krilkovs (Kremonas "Vanoli", Itālija), Edgars Lieķis ("Liepāja"/LSSS).