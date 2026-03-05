Latgalē aizvadīta noslēdzošā vizīte “Olimpieši skolās ar Rimi”
Šajā pavasara semestrī iniciatīva “Olimpieši skolās ar Rimi” noslēdzošās vizītes aizvadīja Latgales skolās. Kopš februāra sākuma tika apmeklētas desmit skolas, piecos Latvijas reģionos. Kā pirmās tika apciemotas Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales skolas, sniedzot skolēniem iespēju klātienē satikt Latvijas sportistus un veselīga dzīvesveida ekspertus. Priekšpēdējā skola tika apmeklēta 3. martā – Bērzpils pamatskola, kur pasākumā piedalījās arī Eglaines pamatskola. Savukārt noslēdzošā vizīte norisinājās 4. martā Preiļu 1. pamatskolā.
Šoreiz skolās viesojās cīņas sportiste Anastasija Grigorjeva, soļotāja Jolanta Dukure, vieglatlēte Gunta Vaičule, basketbolists Mārcis Osis, parasportists Oļegs Garkuls-Gurevičs un šāvējs Elvis Pavlovskis. Tāpat skolās viesojās Rimi Bērniem eksperte un sertificēta uztura speciāliste Viktorija Jansone, kā arī Rimi Bērniem eksperts, fitnesa treneris, fizioterapeits Gustavs Mellenbergs.
"Aktivitāšu laikā bija jūtams, ka jaunieši ir ieinteresēti un gatavi iesaistīties, viņi aktīvi piedalījās, labprāt darbojās kopā ar olimpiešiem un speciālistiem, kā arī uzdeva pārdomātus jautājumus. Bija patīkami redzēt, ka skolēni ne tikai klausījās, bet arī paši iesaistījās sarunās un dalījās savās domās un pieredzē. Tas pasākumam piešķīra dzīvīgāku atmosfēru. Daudzi ar interesi izmantoja arī iespēju uzdot jautājumus un uzzināt vairāk par veselīgu dzīvesveidu, sportu un ikdienas paradumiem. Ļoti pozitīvu iespaidu atstāja arī jauniešu spēja strādāt komandās – viņi sadarbojās, diskutēja, kā arī nebaidījās lūgt palīdzību," uzsver Viktorija Jansone, Rimi Bērniem eksperte, sertificēta uztura speciāliste.
Soļotāja Jolanta Dukure:“Prieks bija viesoties Bērzpils pamatskolā un satikt tik burvīgus jauniešus. Iedvesmot arī viņus aktīvam dzīvesveidam un atgādināt, ka aktivitātes mums ir pieejamas katram un vienmēr, jo iet un skriet mēs varam ik dienu. Jebkurš šāds pasākums skolā veicina domas un aizraušanos ar aktīvu dzīvesveidu bez kā mūsdienu jaunatne un nākotne nav iedomājama, jo mēs aizvien vairāk pavadām laiku pie ekrāniem digitālā vidē un mums vajadzēs kompensēt šo ar kustībām, un nākotnei tas kļūs aizvien nozīmīgāks, tāpēc es saku, ka sporta nozare ir nākotnes nozare. Turpinām būt aktīvi un kustamies aizvien vairāk. Ir jāizmanto savas vēlmes un intereses, vajag izmantot iekšējo motivāciju un koncentrēties uz to, kas sagādā prieku, lai kustība pilnveidotu gan prātu, gan ķermeni, gan emocionālo pasauli”.
Mārcis Osis:“Mums veicās ļoti labi, jaunieši uzzināja daudz par uzturu. Tas ir svarīgi, ka jaunieši veselīgi ēd un tas viņiem palīdzēs labāk justies, tāpēc ir prieks par šādu iniciatīvu kopā ar Rimi.”
“Es uzskatu, ka mums kā olimpiešiem ir jādomā ne tikai par to, ko mēs saņemam, bet arī ko mēs dodam atpakaļ jaunajai paaudzei, īpaši, ja ir iespēja iedvesmot citus. Šī ir mana trešā reize, kad viesojos skolās ar “Olimpieši skolās ar Rimi”, un ar katru reizi jūtos fantastiski, īpaši par bērnu atvērtību. Bērni ir tādi, kurus tu spēj iedvesmot. Es gribētu aicināt visus nodarboties ar sportu, lai jums būtu aktīvs dzīvesveids. Esiet piemērs gan sev, gan nākamajai paaudzei, mēs dzīvojam laikā, kad varam ietekmēt to. Iedvesmot bērnus un līdzcilvēkus, ja mums ir tāda iespēja un misija, tad mums tas ir jādara,” stāsta cīņas sporta pārstāve Anastasija Grigorjeva.
Bērzpilī, kur uz pasākumu ieradās arī tuvējā Eglaines skola, pasākumā piedalījās aptuveni 55 bērni, savukārt Preiļos pasākumu apmeklēja gandrīz 250 jauniešu, un ņemot vērā augsto skolēnu interesi, programma tika atkārtota 2 reizes. Iniciatīvas vizīšu laikā skolēni piedalījās praktiskās nodarbībās par kustības nozīmi ikdienā, sabalansētu dienas ritmu, miega un uztura paradumiem, kā arī mērķtiecību un disciplīnu ikdienas dzīvē. Sportisti un eksperti dalījās savā pieredzē, iedvesmojot jauniešus pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Pēc aktīvi un izzinoši pavadītas pusotras stundas kopā ar sportistiem un ekspertiem bērni saņēma arī izglītojošos bukletus un dāvanas no Rimi un Latvijas Olimpiskās komitejas.
Šajā pavasara sezonā projekts apciemojis 10 skolas piecos Latvijas reģionos, taču aktivitātēs kopumā iesaistījās 11 skolas. Dažās lielākajās skolās projekta sesijas tika organizētas divas reizes, tādējādi kopumā aktivitātēs iesaistot teju 1800 jauniešus. Visās skolās sportisti un eksperti tika uzņemti ar lielu interesi – skolēni aktīvi iesaistījās sarunās un uzdeva daudz jautājumu. Arī pēc plānoto aktivitāšu noslēguma jaunieši ar prieku aicināja olimpiešus kopīgi fotografēties, lūdza autogrāfus, uzspēlēja kopā bumbu un turpināja sarunas.