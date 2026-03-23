Latviešu basketbolista Viljamsona pārstāvētā komanda iekļūst NCAA "Sweet 16" kārtā
Foto: David Leong-Imagn Images
Noa Viljamsons Alabamas komandā pavada pirmo sezonu.
Latviešu basketbolista Viljamsona pārstāvētā komanda iekļūst NCAA "Sweet 16" kārtā

Jauns.lv/LETA

Latvijas basketbolists Noa Viljamsons svētdien Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas izslēgšanas turnīra otrajā spēlē guva astoņus punktus un ar Alabamas Universitātes komandu sasniedza "Sweet 16" fāzi.

Latviešu basketbolista Viljamsona pārstāvētā koman...

Alabamas Universitātes komanda "Crimson Tide", kas savā reģionā izsēta ar ceturto numuru, ar rezultātu 90:65 uzvarēja Teksasas Tehnoloģiju universitātes komandu "Red Raiders" (5.).

Viljamsons laukumā bija 13 minūtes, kuru laikā realizēja abus divus tālmetienus un vienīgo divpunktu metienu, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, divreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu un četras reizes pārkāpa noteikumus.

Uzvarētājiem ar 24 punktiem izcēlās Latrels Raitsels, bet pretiniekiem 16 punktus guva Ledžuans Votss.

