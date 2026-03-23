Latviešu basketbolista Viljamsona pārstāvētā komanda iekļūst NCAA "Sweet 16" kārtā
Latvijas basketbolists Noa Viljamsons svētdien Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas izslēgšanas turnīra otrajā spēlē guva astoņus punktus un ar Alabamas Universitātes komandu sasniedza "Sweet 16" fāzi.
Alabamas Universitātes komanda "Crimson Tide", kas savā reģionā izsēta ar ceturto numuru, ar rezultātu 90:65 uzvarēja Teksasas Tehnoloģiju universitātes komandu "Red Raiders" (5.).
Viljamsons laukumā bija 13 minūtes, kuru laikā realizēja abus divus tālmetienus un vienīgo divpunktu metienu, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, divreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu un četras reizes pārkāpa noteikumus.
Noah Williamson on heading to the Sweet 16 with Alabama:
"It’s the biggest basketball achievement I have so far in my life. The win today was the biggest win of my life. It’s monumental. I can’t really put it into words.” pic.twitter.com/g39vLFWOH1
Uzvarētājiem ar 24 punktiem izcēlās Latrels Raitsels, bet pretiniekiem 16 punktus guva Ledžuans Votss.