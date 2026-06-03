Ņemot vērā pieprasījumu, divās Rīgas skolās atvērs papildu pirmās klases
Ņemot vērā pieprasījumu, divās Rīgas pašvaldības skolās atvērs papildu pirmās klases, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Pašlaik atvērtas papildus 1. klases Rīgas 45. vidusskolā un Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā.
Pašvaldība seko līdzi pieprasījumam un nepieciešamības gadījumā atvērs vēl papildus klases, ja skolas telpas to atļaus, teikts pašvaldības paziņojumā.
Pašvaldībā informē, ka turpinās 1. klašu komplektēšanas process 2026./2027. mācību gadam. Skolas nosūta vēstules vecākiem, lai informētu par bērna iekļaušanu vai neiekļaušanu skolas 1. klases uzņemamo pretendentu sarakstā.
Pašvaldība aicina ņemt vērā, ka uzņemšanas process vēl nav noslēdzies un visu jūniju notiks izmaiņas pretendentu sarakstā.
Pēc iestādes uzaicinājuma vēstules saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā, bērna vecākiem 10 kalendāro dienu laikā jāiesniedz iestādei iesniegums par bērna uzņemšanu 1. klasē vai par pieteikuma atsaukšanu.
Lielākā daļa bērnu ir pieteikti vairākās skolās, tādēļ pēc katras vecāku atbildes pretendentu sarakstā notiek izmaiņas un brīvā vieta tiek piedāvāta nākamajam bērnam rindā. Tādēļ vecākiem regulāri jāseko līdzi saņemtajai informācijai.