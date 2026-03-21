Artjoms Puzirevskis sagādā "Grobiņai" uzvaru. VIDEO
"Grobiņa" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešajā kārtā tika pie panākuma.
"Grobiņa" viesos ar 1:0 (1:0) pārspēja "Jelgavu".
Viesi guva uzvaru nesošos vārtus jau 14. minūtē, kad pēc pārtvertas pretinieku piespēles precīzs sitiens padevās Artjomam Puzirevskim.
🔥 Puzirevskis atklāj spēles rezultātu! @FkGrobina vadībā pret @fsjelgava .— Tonybet Virslīga (@FutbolaVirsliga) March 21, 2026
"Jelgava" sezonas ievadā ar 2:1 uzvarēja "Tukums 2000" komandu un turpinājumā spēlēja neizšķirti 1:1 ar "Super Nova". "Grobiņa" pirmajā kārtā ar 1:0 uzvarēja "Daugavpili", bet otrajā ar 0:2 zaudēja "Audai".
Pērn abas komandas vispirms cīnījās neizšķirti, otrajā kārtā uzvarēja "Jelgava", bet pārējās divās - "Grobiņa".
Jau ziņots, ka piektdien uzvaras izrāva "Riga" un "Liepāja", kas attiecīgi pārspēja "Audu" ar 2:1 un "Ogre United" ar 1:0, bet sestdien dienas pirmajā mačā RFS ar 4:1 apspēlēja "Daugavpili".
Svētdien pirms izlašu pārtraukuma "Tukums 2000" spēkosies ar "Super Nova" komandu.
Pēc aizvadītajām spēlēm deviņi punkti ir RFS, pa sešiem punktiem ir "Liepājai", "Riga", "Audai" un "Grobiņai", četrus punktus iekrājusi "Jelgava", pa vienam punktam ir "Tukums 2000", "Ogre United" un "Super Nova", bet bez punktiem ir "Daugavpils".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.